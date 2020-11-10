 Malatya′da deprem | TÜRKİYE | DW | 27.11.2020

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TÜRKİYE

Malatya'da deprem

Malatya'ya bağlı Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı oluşmadı.

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Malatya'nın Pütürge ilçesinde bugün öğlen saatlerinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 11.27'de meydana gelen depremin büyüklüğünün 4,7, derinliğinin ise 6,94 kilometre olduğunu duyurdu.

AFAD sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre "olumsuz bir ihbarın bulunmadığını" belirtti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.7, merkez üssünü ise Pütürge ilçesine bağlı Uluköy Mahallesi olarak açıkladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, depremden sonra sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Elazığ depremi ile kırılan Sivrice-Pütürge kolu gittikçe kırılarak hemen hemen Çelikhan-Erkenek hattına dayandı. Bu depremler bu hattı stres transferiyle yüklemektedirler. Buradaki yerleşimler dikkatli olmalı" ifadesini kullandı.

DW,DHA/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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