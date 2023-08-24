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Malatya'da deprem oldu

24 Ağustos 2023

AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bugün saat 08.35'te 7 kilometre derinlikte, 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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Fotoğraf: picture-alliance / dpa/dpaweb

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Yeşilyurt ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.35'te oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Yeşilyurt ilçesi Seyituşağı Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.8 olarak açıkladı.

Depremle ilgili sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgede saha tarama çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya mesajında, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'de 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı .

DHA,ANKA/TY,BK

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