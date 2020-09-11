 Malatya’da 4.5 büyüklüğünde deprem | TÜRKİYE | DW | 18.09.2020

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TÜRKİYE

Malatya’da 4.5 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli sarsıntıda, can ya da mal kaybı olmadığı bildirildi.

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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Hekimhan ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 09.54'te meydana geldi.

Yerin 7.01 kilometre derinliğinde olan deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli sarsıntıda can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.4, merkez üssünü ise Yazıhan ilçesi olarak açıkladı. Kandilli verilerine göre saat 03.47'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Kandilli 03.15'te Muş'un Korkut ilçesinde de 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu.

DHA/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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Yorum: İstanbul için silkinme vakti

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İstanbul’da deprem öncelikli gündem mi?

1999’dan bu yana İstanbul’da en az 7 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor. Peki İstanbul’da deprem tehdidine karşı hangi hazırlıklar yapılıyor? İBB Başkanı İmamoğlu ve İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Suna’ya sorduk.  

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