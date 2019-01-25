Makedonya’nın NATO üyeliği için ilk adım atıldı

Yunanistan ile uzun yıllardır yaşanan isim krizi nedeniyle adını değiştirme kararı alan Makedonya ile NATO'nun 29 ülkesinin temsilcileri, ülkenin örgüte katılım protokolünü imzaladı. Böylelikle Makedonya’nın NATO’ya üye olması için ilk resmi adım atılmış oldu.

Brüksel'deki NATO genel merkezinde düzenlenen törende Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile örgüt üyesi ülkelerin temsilcileri, Makedonya’nın örgüte katılımını öngören protokolü imzaladı. Protokolü imzaladıktan sonra konuşan Dimitrov, "Önemli olan bizim yalnız yürümeyecek olmamız. Bu 29 müttefikin arkasındayız, NATO'ya tam üyelikten doğan yükümlülükleri yerine getirme kapasitesine sahipiz ve buna hazırız” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Bütün #NATO müttefikleri bütün bölgeye daha fazla güvenlik ve refah getirecek Makedonya ile Katılım Protokolü’nü imzaladı. NATO genel merkezi önünde 30 bayrağın sallanacağı günü bekliyorum” dedi.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, imza töreni sonrası Facebook'ta yaptığı açıklamada protokolün ülkesinin gelişimi için "durdurulamaz” bir dönemin önünü açtığını belirtti. Zaev, "Bu bütün vatandaşlarımız için çok büyük ve tarihi bir gün. Bugün, dünyanın en büyük güvenlik ittifakı olan NATO bizi kabul etti. Bugün müttefiklerimizin yanında yer alıyoruz” dedi.

Protokol bütün üye devletler tarafından onaylanana kadar Makedonya, NATO toplantılarına gözlemci olarak katılmaya hak kazandı.

Protokolün imzalanması, Makedonya ile Yunanistan arasında Makedonya’nın ismi nedeniyle yaşanan anlaşmazlığın aşılması sonrasında geldi. İki ülke arasında geçen yıl Haziran ayında yapılan anlaşma, Yunanistan’ın kuzeyinde aynı ismi taşıyan bölge nedeniyle Üsküp ile Atina arasında yaklaşık 30 yıldır süren anlaşmazlığa son vermeyi hedefliyordu. Anlaşma Makedonya’nın isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesinin yanı sıra, Makedonya’nın Avrupa Birliği ve NATO’ya üyeliği konusunda Yunanistan’ın vetoyu kaldırmasını öngörüyordu. Anlaşma, Ocak ayı başında Makedonya parlamentosunda kabul edilmesinin ardından Ocak sonunda da Yunan parlamentosu tarafından kabul edilmişti. Ülkenin adının resmi olarak değiştirilmesi NATO protokolünün kabulünün ardından gerçekleşecek.

dpa,AFP/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe