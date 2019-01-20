 Makedonya isim değişikliği anlaşması Yunanistan′da protesto edildi | AVRUPA | DW | 20.01.2019

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AVRUPA

Makedonya isim değişikliği anlaşması Yunanistan'da protesto edildi

Atina’da Makedonya ile varılan isim anlaşmasını protesto eden göstericiler polisle çatıştı. Anlaşma Cuma günü Yunan meclisinde oylanacak.

Atina'da düzenlenen eylemde göstericiler Makedonya Yunanistan'dır yazılı pankart taşıyor

Atina'da düzenlenen eylemde göstericiler "Makedonya Yunanistan'dır" yazılı pankart taşıyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'da on binlerce kişi Üsküp ile Atina arasında varılan Makedonya’nın isim değişikliğine ilişkin anlaşmayı protesto amacıyla sokağa döküldü. Yunan bayrakları taşıyan protestocular “Makedonya Yunanistan'dır” sloganları attı.

Çok sayıda kişinin özellikle Yunanistan'ın kuzeyinden gösterilere katılmak üzere otobüslerle Atina'ya geldiği belirtildi. Gösteriyi organize edenler eylemlere katılanların sayısının yaklaşık 100 bin olduğunu belirtirken, Yunan polisi 2 bin polis memurunun görev yaptığı gösterilerde eylemci sayısını 60 bin olarak açıkladı.

Yunan medyası, maskeli bazı aşırı sağcı göstericilerin meclise girmeye çalışırken polisle karşı karşıya geldiğini, çeşitli cisimler fırlatan göstericilere polisin göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiğini bildirdi. Çatışmalarda dokuz polis memurunun yaralandığı açıklandı.

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Yunanistan'da Makedonya protestosu

Makedonya isminin komşu ülke tarafından herhangi bir şekilde kullanılmasının eski Yunan mirasının gaspı ve Yunan topraklarında hak iddiası anlamına geldiğini savunan göstericiler, anlaşmaya karşı çıkıyor.

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Yunanistan'da Başbakan Tsipras liderliğindeki hükümet, Makedonya ile yapılan isim anlaşması nedeniyle yaşanan koalisyon krizinin ardından parlamentoda düzenlenen güven oylamasında yeterli desteği kıl payı farkla aldı. (16.01.2019)

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Makedonya ile yapılan isim anlaşmasını protesto etmek için görevinden ayrıldı. Başbakan Tsipras, yaşanan hükümet krizi üzerine güven oylamasına gidilmesi için harekete geçti. (13.01.2019)

İsmi nedeniyle Yunanistan ile sorun yaşayan ve Avrupa Birliği ile NATO’ya girmesi konusunda bu ülkeden veto yiyen Makedonya’da meclis, ülkenin ismini değiştiren anayasa değişikliği yasa tasarısını kabul etti. (11.01.2019)

Anlaşma Cuma günü Yunan meclisinde oylanacak

Anlaşmanın Pazartesi günü Yunan meclisinde düzenlenecek oturumda ele alınması ve Cuma günü oylanması bekleniyor. Ülkenin isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişikliği Makedonya parlamentosunda kabul edilmişti.

İki ülke arasında geçen yıl Haziran ayında varılan anlaşma, Yunanistan'ın kuzeyinde de aynı ismi taşıyan bir bölge bulunması nedeniyle Üsküp ile Atina arasında 27 yıldır süren ihtilafa son vermeyi hedefliyor. Makedonya'nın Avrupa Birliği ve NATO üyeliği yolunda Yunanistan engelini kaldıran anlaşma gereğince ülkenin isminin değiştirileceği açıklanmıştı. Yunanistan, anlaşma yürürlüğe girdiği takdirde Üsküp'ün bu iki kuruma üyeliği konusunda koyduğu engelleri kaldırma sözü vermişti.

Anlaşma, Yunan hükümetinde krize neden olmuş, hükümetin küçük ortağı konumundaki popülist Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisinin lideri Panos Kammenos'un istifa etmesi üzerine hükümet hakkında güven oylaması yapılmasına karar verilmişti. Geçen hafta içinde yapılan güven oylamasında Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras gerekli oy coğunluğunu alarak hükümetini korumuştu.

DW,rtr,AFP,AP,dpa/SÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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Yunanistan'da Makedonya protestosu  

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