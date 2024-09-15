Makarna fabrikasında patlama: 20 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir makarna fabrikasında patlama meydana geldi. Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde bulunan fabrikanın silolarının olduğu alanda yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, konuya dair açıklamasında, "Bizim bildiğimiz, içeriden ambulanslarla taşıdığımız 12 yaralımız var. Dışarıdan patlamayla birlikte ayakta tedavideki yaralılarla belki bu sayı 20 ama bizim kayıtlarımızda içeriden çıkardığımız ambulansla sevk ettiğimiz 12 yaralımız var. Şu anda arkadaşlarımız devam ediyor. Bunların içerisinde yangından etkilenen, patlamanın sonucunda yaralanmış olanlar var, bunları da hastanelerimize sevk ediyoruz" dedi.

Yangın söndürme çalışmaları sürüyor

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Fabrikada patlama sonrası çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Patlamanın fabrikanın çatısında meydana geldiğini aktaran Alemdar, şunları kaydetti: "Güçlü bir patlama olduğu için patlamayla birlikte yangın başlamış ve yangın da etrafa onun için zarar vermeye başladı. İçeriye girmemizi engelleyen yangın. Bir an önce yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Kontrol altına aldığımız yerlerden içeriye girip içerideki kardeşlerimizi de çıkarmaya çalışıyoruz. İtfaiye ekiplerimiz sağlık ekiplerimiz, AFAD ekiplerimizin tamamı burada. Emniyetimiz, Jandarmamız, Belediye personelimizin tamamı burada, çalışıyoruz."

ANKA,DW / ET,SÖ

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