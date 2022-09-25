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İnsan Haklarıİran

"Mahsa İran'da öfkeli insanların sesi oldu"

20 saat önce

İran'da Mahsa Amini'nin ölümüne yönelik tepkiler artıyor. Amini'nin kuzeni protestolarla ilgili açıklamalarda bulundu.

https://www.dw.com/tr/mahsa-i%CC%87randa-%C3%B6fkeli-insanlar%C4%B1n-sesi-oldu/video-63246216

İran'da Mahsa Amini'nin ölümüne yönelik tepkiler dinmiyor. 


Gözaltında hayatını kaybeden 22 yaşındaki genç kadının memleketi Sakkız başta olmak üzere pek çok yerde tansiyon yüksek. 


İran İnsan hakları örgütü 11'inci günündeki protestolarda şimdiye kadar 57 göstericinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 
İran Cumhurbaşkanı Reisi Amini'nin ölümüyle ilgili soruştuma sinyali vermişti. 


Ancak Amini'nin kuzeni kamu görevlilerinin aileye baskı yaptığını savundu. 


Ayrıntılar için videoyu tıklayın!

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