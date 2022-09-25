"Mahsa İran'da öfkeli insanların sesi oldu"

İran'da Mahsa Amini'nin ölümüne yönelik tepkiler dinmiyor.



Gözaltında hayatını kaybeden 22 yaşındaki genç kadının memleketi Sakkız başta olmak üzere pek çok yerde tansiyon yüksek.



İran İnsan hakları örgütü 11'inci günündeki protestolarda şimdiye kadar 57 göstericinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi Amini'nin ölümüyle ilgili soruştuma sinyali vermişti.



Ancak Amini'nin kuzeni kamu görevlilerinin aileye baskı yaptığını savundu.



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