 Mahkemeye çıkarılan Adnan Oktar tutuklandı | TÜRKİYE | DW | 19.07.2018

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TÜRKİYE

Mahkemeye çıkarılan Adnan Oktar tutuklandı

Türkiye'de "Adnan Hoca" ismiyle tanınan Adnan Oktar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Adnan Oktar

Adnan Oktar

Türkiye'de kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar, çıkarıldığı mahkemede tutuklanmasının ardından Metris Cezaevi'ne götürüldü.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Oktar ve grubuna yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında savcılık ifadeleri tamamlanan ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 27'si tutuklandı.

Söz konusu kişilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma", "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklandıkları bildirildi.

Böylece soruşturma kapsamında Oktar dâhil, 143 şüpheli tutuklanmış oldu. 

Türkiye'de 11 Temmuz'da Oktar ve grubuna operasyon düzenlenmiş, 235 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonda Oktar'ın mal varlığına da el konulmuştu. Gözaltına alınan 187 şüpheliden beşi daha sonra serbest bırakılırken 182 kişi adliyeye sevk edilmişti.

Bu şüphelilerden 14'ü serbest bırakıldı. 25 şüphelinin sorgusu ise devam ediyor.

DW/CÖ,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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