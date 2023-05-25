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Fotoğraf: Tunahan Turhan/Zuma/picture alliance
PolitikaTürkiye

Mahkemeden montajlı Kılıçdaroğlu videosuna erişim engeli

1 saat önce

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun reklam filmine PKK'lıların montajlandığı videoya erişim engeli getirildi. Mahkeme videonun Kılıçdaroğlu'nun kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olduğuna hükmetti.

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Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik'in başvurusu üzerine, Kılıçdaroğlu’nu hedef alan "montajlı" video bulunan bir Twitter mesajına erişimin engellenmesi kararı verdi. Mahkeme kararını, paylaşımın Kılıçdaroğlu’nun "kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olduğu" gerekçesine dayandırdı.

Söz konusu video, Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim kampanyaları sırasında kullanılmış, videoda Kılıçdaroğlu'nun "Haydi" başlıklı reklam filmine PKK'lı Murat Karayılan’ın görüntüleri montajlanmıştı. Erdoğan, TRT Haber canlı yayınında, montajlı video için "Kılıçdaroğlu’nun Kandil'dekilerle videosu var. Ama montaj ama şu ama bu" yorumunu yapmıştı. Erdoğan, gelen tepkilerin ardından "Gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü 5 saniyelik bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar" ifadesini kullanmıştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, 23 Mayıs 2023’te, bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı ve Kılıçdaroğlu’nu hedef alan videoya erişimin engellenmesi için mahkemeye başvurmuştu. Çelik başvuru dilekçesinde, "https://twitter.com/gecitharun/status/1659224465870389249 adlı URL adresinde trol hesap olduğu sabit bulunan Twitter sosyal medya kullanıcısı tarafından tümüyle montajlanmış ve sahte içerikleri paylaşılarak müvekkil hakkında kamuoyunda olumsuz algı yaratılmaya çalışılarak, müvekkilin kişilik değeri zedelenmiştir” ifadeleri yer almıştı.  

"Kişilik haklarına saldırı mahiyetinde"

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, 23 Mayıs 2023 tarihli kararıyla avukat Celal Çelik’in talebini kabul etti. Mahkeme kararında şu değerlendirmeler yapıldı:

"Kişilik hakları kişinin hür ve bağımsız varlığının önemli bir parçası olup; kişinin yaşadığı toplumda, ilişki kurduğu çevrede şerefi ve saygınlığını sarsacak, onu küçük düşürecek, yanlış tanıtacak, zora sokacak, düşmanca bir ortama itecek her türlü davranış kişilik haklarına saldırıdır. Talebe konu dilekçe ve ekinde sunulan ekran görüntüleri üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirmede; erişim engeli istenilen yukarıda belirtilen URL adreslerindeki söz konusu paylaşımın, talep edenin kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olduğu değerlendirilmekle (…) talebin kabulüne dair hüküm kurulmuştur."

Mahkeme erişimin engellenmesi kararının Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderilmesini kararlaştırdı. Mahkeme kararının ardından söz konusu paylaşıma erişimin kaldırıldığı görüldü.

ANKA,DW/BK,EC

 

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