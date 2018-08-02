Mahkemeden Brunson'a üçüncü ret

Türkiye'de ev hapsinde tutulan Amerikalı rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılması ve yurtdışı yasağının kaldırılması için yapılan başvuru mahkeme tarafından reddedildi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt'un müvekkilinin durumu hakkındaki İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesine geçtiğimiz günlerde yaptığı itirazın reddedilmesinin ardından, kararı itiraz yönünden bir üst mahkeme olarak İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi de inceledi.

Mahkeme, Brunson'ın avukatının taleplerini reddederek, sanığın "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı"nın devamı yönünde karar verdi.

15 Temmuz darbe girişimin ardından tutuklanan ve yaklaşık 21 ay cezaevinde kalan Brunson geçen 25 Temmuz'da ev hapsine alınmıştı. Türkiye ile ABD arasında diplomatik kriz yaratan davada Brunson Gülen yapılanması ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddia ediliyor.

İddianamede Brunson'un din adamı görüntüsü altında "terör örgütleri" adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı öne sürülüyor.

ABD'den ek yaptırım tehdidi

Amerikalı rahip için girişimlerini sürdüren Washington yönetimi, Perşembe günü yaptığı son açıklamada Brunson'un serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yönelik yeni yaptırım planlarını devreye sokacağını bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Cuma günü Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Suçsuz bir adamın serbest bırakılması için hiçbir bedel ödemeyeceğiz" dedi. Türkiye'nin yıllarca ABD'den yararlandığını söyleyen Trump artık bunun mümkün olmayacağını belirtti.

ABD Brunson krizi nedeniyle Türkiye'nin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım kararı almış, iki ismin ABD'deki mal varlıkları dondurulmuştu. Beyaz Saray ardından Türkiye'den ithal edilen çelik ve alüminyumdaki ek gümrük vergisini iki katına çıkarmıştı. Türkiye buna misillemeyle karşılık vermiş ABD menşeli 22 ürün grubuna karşı 21 Haziran'da yürürlüğe koyduğu ek mali yükümlülükleri iki katına çıkarmıştı.

DW/GY,BK

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