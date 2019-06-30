 Mahkeme: Trump Twitter kullanıcılarını engelleyemez | DÜNYA | DW | 09.07.2019

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DÜNYA

Mahkeme: Trump Twitter kullanıcılarını engelleyemez

ABD'de Federal Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın kamuyu ilgilendiren açıklamalar yapmak için kullandığı Twitter hesabında kullanıcıları engelleyemeyeceğine hükmetti.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde Federal Temyiz Mahkemesi Salı günü Başkan Donald Trump'ın siyasi görüş ayrılığı gerekçesiyle Twitter üzerinden kullanıcıları engelleyemeyeceğine karar verdi. Mahkeme böylece bir alt mahkemenin kararını da onamış oldu.

Federal bölge mahkemesi geçen yılki kararında bir sosyal medya platformunda kişisel hesabı için Başkanın ifade özgürlüğü bulunup bulunmadığı sorusuna yanıt vermezken, Trump'ın Beyaz Saray'ın resmi işleri için bilfiil kamuya açık bir platform oluşturmuş olduğuna hükmetmişti.

Federal Temyiz Mahkemesi'nin üç yargıcı ise 29 sayfalık gerekçeli kararında, bir kamu görevlisinin kamuyu ilgilendiren açıklamalar yapmak için kullandığı sosyal medya hesabında, kendi katılmadığı görüşlere yer verdiği gerekçesiyle kimseyi dışlayamayacağına hükmetti.

Muhalif görüşteki mesajları nedeniyle engellenen bir grup Twitter kullanıcısı Trump'ı mahkemeye vermişti. Aralarında Maryland Üniversitesi'nden bir profesör, Teksaslı bir polis memuru ve New Yorklu bir komedyenin de bulunduğu kullanıcılar Donald Trump'ın politikalarına ters düşen tweetlerinin ardından @realDonaldTrump hesabından engellendiklerini belirtmişti.

ABD Başkanı'nı temsil eden Adalet Bakanlığı'nın davayı son merci olarak temyiz için ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşıma seçeneği bulunuyor. 

AFP/BW,ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

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