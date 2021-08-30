Mahkeme Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi

Amerika Birleşik Devletleri’nin, "para transferi dolandırıcılığı" ve "kara para aklama" suçları nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkardığı ve 19 Haziran’da Avusturya’da gözaltına alınan, SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın iadesi konusunda sorumlu Wels Mahkemesi’nin Türkiye’ye iadesi yönünde karar verdiği açıklandı. Konuyla ilgili açıklama, Korkmaz’ın avukatı Murat Volkan Ülger tarafından Twitter’de yapıldı.

Ülger'in açıklamasına göre, Wels Mahkemesi Avusturya’da önce gözaltına alınan, daha sonra da hakkında geçici tutukluluk kararı verilen ve Türkiye’nin de iadesi için başvuru yaptığı Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine hükmetti.

Öte yandan Korkmaz’ın avukatı Ülger, mahkemenin, ABD'nin iade talebiyle ilgili incelemesinin hala sürdüğünü, nihai kararın da ABD’nin başvurusuna ilişkin hüküm sonrası verileceğini belirtti. ABD'nin iade talebinin de kabul edilmesi halinde ise Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceği yönünde kesin kararı Avusturya Adalet Bakanlığı'nın vereceğini söyleyen Ülger, sorumlu Wels Mahkemesi'nin her iki ülkenin iade taleplerini ayrı ayrı değerlendirdiğini, ABD'nin iade talebinin reddi halinde Korkmaz'ın Türkiye'ye iade edileceğini kaydetti.

Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatı Ülger, Avusturya’da tutulduğu sürece müvekkilinin sadece ailesi ve avukatlarıyla görüştüğünü, bütün ziyaretçilerin, ziyaret saatlerinin ve süresinin de kayıt altına alındığını belirterek, müvekkilinin söz konusu kişiler dışında "esrarengiz" kişilerce ziyaret edildiği yönünde basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını da belirtti.

Gazeteciler hakkında suç duyurusu

Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatı Murat Volkan Ülger, müvekkili hakkında ABD ve Türkiye bağlantılı iddialar nedeniyle çok sayıda haber yapıldığı, ancak bunların çoğunun "eksik, yanlış ve yanıltıcı" olduğunu iddia etti. İlaveten müvekkilinin aleyhinde olan söz konusu haberlerde, masumiyet karinesine aykırılık teşkil etmesi dışında hakaretler içeren ifadelere de yer verildiğini savundu. Avukat Ülger, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile gazeteciler Uğur Dündar, Miyase İlknur, Bahadır Özgür ve Dilek Güngör hakkında, suç duyurusunda bulunduklarını da ifade etti.

ABD ve Türkiye iadesini talep ediyor

SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD’de ve Türkiye’de çıkarılmış yakalama kararları bulunuyor.

Üzerindeki gizlilik kararı kaldırılan iddianameye göre Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ile ABD arasında çok sayıda para transferi yapan Sezgin Baran Korkmaz’ı 133 milyon dolardan fazla kara para aklanmakla suçluyor. ABD Adalet Bakanlığı tarafından Haziran ayında yapılan açıklamada, Korkmaz’ın "kara para aklama" ve "para transferi dolandırıcılığı" suçlarından hakkında açılan davaya bakan Utah eyaletindeki mahkemeye çıkarılması için, Avusturya’dan iadesinin talep edildiği duyuruldu. Korkmaz'ın Kingston Kardeşler ve Lev Aslan Dermen adlı kişilerce yönetilen bir şebekenin ABD Hazinesi'ni dolandırarak elde ettiği 470 milyon doların yaklaşık 133 milyonunu akladığı ileri sürülüyor.

Avusturya’da yakalanması sonrasında Türkiye’nin de iadesi amacıyla başvuru yaptığı Sezgin Baran Korkmaz hakkında Türkiye'de de Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, sahibi olduğu SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığı şüphesiyle soruşturma başlatmış, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildiği duyurulmuştu.

DW/ETO,BÖ

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