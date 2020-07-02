 Mahkeme: Savcılık Trump′ın muhasebe defterlerini görebilir | DÜNYA | DW | 09.07.2020

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DÜNYA

Mahkeme: Savcılık Trump'ın muhasebe defterlerini görebilir

ABD Yüksek Mahkemesi, Manhattan Bölge Savcılığı’nın Başkan Donald Trump’ın maliye ve vergi kayıtlarını görebileceğine hükmetti.

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ABD Yüksek Mahkemesi, Manhattan Savcılığı'nın Başkan Donald Trump'ın maliye, banka ve vergi kayıtlarını görebileceğine hükmetti. ABD Temsilciler Meclisi'ne bağlı üç farklı komite de aynı belgeleri görmeyi talep etmişti. Yüksek Mahkeme aldığı ikinci kararda ise buna izin vermedi.

Savcılık ve üç komite, Trump'ın muhasebe şirketi Mazars LLP ile kredi enstitütüleri Deutsche Bank ve Capital One'a Başkan'ın maliye ve vergi belgeleri talebiyle mahkeme celbi göndermişti.

Trump'ın avukatları ise söz konusu kurumların belgeleri talep etme yetkisine sahip olmadığı gerekçesiyle ABD Başkanı'nın dokunulmazlığını öne sürerek konuyu Yüksek Mahkeme'ye taşımıştı. Trump'ın belgelerde bir şeyler gizlediğinden şüpheleniliyor. İstenen belgeler 8 yıllık bir döndemdeki hesap faaliyetlerini kapsıyor.

Karar 7 leyhte 2 aleyhte oyla alındı

Muhafazakar Yargıç John Roberts'ın başkanlık ettiği ABD Yüksek Mahkemesi her iki kararını 7 leyhte 2 aleyhte oyla aldı. Görevdeki başkanın cezai bir soruşturmadan kaçamayacağına hükmeden Yüksek Mahkeme, Mazars'ın Trump'ın maliye kayıtlarını bir ceza soruşturması kapsamında bir büyük jüri jürisine teslim etmesi için mahkeme celbi gönderilebilmesine hükmetti.

Mahkemenin aldığı her iki kararda da dört liberal yargıç ile Trump'ın atadığı iki muhafazakar yargıcın Yüksek Mahkeme Başkanı Roberts ile birlikte çoğunluk tarafında yer aldığı öğrenildi.

Karar sonrası Yüksek Mahkeme'nin önünden gazeteciler canlı yayın yaptı

Karar sonrası Yüksek Mahkeme'nin önünden gazeteciler canlı yayın yaptı

Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance Jr., Yüksek Mahkeme'nin kararına ilişkin açıklamasında ülkenin hukuk sitemi açısından "muazzam bir zafer" kazanıldığını söyledi. Vance "Hiç kimse, Başkan bile hukukun üstünde değildir" ifadelerini kullandı.

Demokratlar açısından yenilgi

Yüksek Mahkeme'nin kararı Demokratlar açısından bir yenilgi anlamı taşıyor. Zira söz konusu celpler ABD Temsilciler Meclisi'nde Demokratların çoğunlukta olduğu komitelerin başkanları tarafından gönderilmişti. Demokrat Partili siyasetçiler belgeler aracılığıyla Trump'ın yurtdışındaki kişilerle bağlantıları, çıkar çatışmaları ve şüpheli hareketlerine ilişkin bilgi edinmeyi umuyordu.

Belgeler bir büyük jüri soruşturması kapsamında teslim edileceği için ve yargı süreci gizli yürüdüğü için kayıtlar kamuoyuyla paylaşılmayacak. Ayrıca teslimin Kasım ayındaki başkanlık seçimleri öncesinde gerçekleşmeyeceği tahmin ediliyor.

ABD'de Başkan'ın maliye ve vergi belgelerini paylaşması uzun süredir var olan bir gelenek. Başkan adayları da genellikle seçim mücadelesi sırasında muhasebe defterlerini paylaşıyor. Trump ise bugüne kadar bunu yapmayı reddetti.

Deutsche Bank, Trump başlıca kreditörleri arasında bulunuyor. Kuruluş, konuyla ilgili yargı sürecinde tamamen tarafsız davrandığını duyurarak mahkemenin nihai kararına uyacağını açıkladı.

Reuters, dpa / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

 

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