Mahkeme Sarrazin davasında uzlaşı önerdi

Federal Merkez Bankası eski yönetim kurulu üyesi ve Sosyal Demokrat Parti üyesi Thilo Sarrazin, son yılların Almanya'da en fazla tartışılan kitaplarını kaleme alan bir yazar. Bu tartışmaların da etkisiyle eserleri milyonluk baskılara ulaşıyor. 2010 yılında çıkan "Almanya Kendini Yok Ediyor” adlı kitapta Türklerin ve Müslümanların topluma uyum sağlamadıklarını öne süren Sarrazin, eğitim düzeyi düşük göçmenlerin Almanya'yı olumsuz şekilde etkileyerek "aptallaştırdığını” iddia etmişti. Irkçılık ve polemik yaratmakla suçlanan Sarrazin'e, gerçekleri dile getirdiği iddiasıyla birçok kişi de destek vermişti. Kamuoyundan gelen baskı nedeniyle Federal Merkez Bankası'ndaki görevinden istifa etmek zorunda kalan Sarrazin, "Avrupa'nın Euro'ya İhtiyacı Yok” ve "Yeni Erdem Terörü - Almanya'daki İfade Hürriyetinin Sınırları” gibi kitaplarla listelerin ilk sırasında yer almaya devam etti.

Sarrazin’in 2010 yılında çıkan "Almanya Kendini Yok Ediyor” adlı kitabı yoğun tartışma yaratmıştı.

Tartışmalı yazar, bu yaz için yeni bir kitap hazırladı. "Düşmanca Devralma - İslam İlerlemeyi Nasıl Engelliyor ve Toplumu Nasıl Tehdit Ediyor?” isimli kitabın, yazarın daha önceki eserleri gibi DVA adlı yayınevi tarafından Ağustos ayında piyasaya sürülmesi öngörülmüştü. Ancak Random House Yayınevi Grubu'na ait olan DVA ile yazar arasında, kitabın basılıp basılmayacağı konusunda anlaşmazlık çıktı. Bunun üzerine Sarrazin yayınevine dava açtı.

Yeni yayınevi hızla bulundu

Münih Eyalet Mahkemesi'nde bugün görülmeye başlanan davada Sarrazin yayınevini, üzerinde anlaşılan tarihe kısa bir süre kala kitabı basmaktan vazgeçerek adını kötülemekle suçluyor. Yayınevi ise kendisine teslim edilen metnin, kontrol edilmesi gereken çok sayıda dipnot içermesinden ötürü henüz basılabilecek durumda olmadığını iddia ediyor. Sarrazin, kitabı basacak başka bir yayınevi bulduğu için hâkim tarafların uzlaşması çağrısında bulundu. Ancak Sarrazin'in avukatları, uzlaşma sağlanabilmesi için yazarın bugüne kadar aldığı 100 bin euro tutarındaki ön ödemenin geri alınmamasını ve avukat ile mahkeme masraflarının yayınevi tarafından üstlenilmesini talep etti. Yayınevi ise bu şartları kabul etmedi. Şimdi mahkemenin bir uzlaşma önerisi hazırlayacağı bildiriliyor. Önerinin, ön ödeme konusundaki bir anlaşmanın yanı sıra tarafların kamuoyuna ortak bir açıklama yapmasını da içerebileceği belirtiliyor.

Sarrazin'in İslam konusundaki yeni kitabı mali konular hakkındaki kitaplar üzerinde uzmanlaşan FinanzBuch adlı yayınevi tarafından basılacak. Yaklaşık 450 sayfa olacak kitabın Ağustos ayı sonunda piyasaya çıkması bekleniyor.

DW,dpa/AÜ,CÖ

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