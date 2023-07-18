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Hukuk ve AdaletAlmanya

15 Temmuz sonrası Almanya'ya kaçan avukatlara ruhsat yok

13 dakika önce

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'den kaçarak Almanya'ya sığınan ve burada mesleğini icra etmek isteyen avukat çifte, alt mahkemeden sonra Federal Yargıtay da ret cevabı verdi.

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Almanya'nın Karlsruhe kentindeki Federal Yargıtay binasının araç giriş kapısı
Fotoğraf: Julian Rettig/dpa/picture alliance

Almanya'da Federal Yargıtay, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye'de avukatlık ruhsatlarını kaybeden, halihazırda Almanya'da yaşayan ve Almanya'da Türk hukukuna göre avukat olarak çalışmak isteyen, ancak başvuruları kabul edilmeyen çiftin bu karara yaptıkları itirazı reddetti.

Karlsruhe'deki Federal Yargıtay, çiftin başvurusuna alt mahkemenin verdiği olumsuz kararın, Almanya'daki avukatlık mesleği düzenlemelerine uygun ve Anayasaya aykırı olmadığına hükmetti. Yargıtay ayrıca, kararı üst mahkemeye taşıyan çiftin, kişi başı 10 biner euroluk mahkeme masraflarını kendilerinin üstlenmesine hükmetti.

Davayı açanlardan kadın avukatın 1975 doğumlu ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olduğu, daha sonra hem özel bir avukatlık ofisinde hem de pek çok kamu kurumunda çalıştığı belirtildi.

Erkek davacının ise 1972 doğumlu olduğu, onun da aynı fakülteyi bitirdikten sonra 2001'den itibaren serbest çalışıtğı, ancak aynı zamanda kamu kurumlarına avukatlık yaptığı, son olarak da Türkiye'de, Başbakanlık'ta hukuk müşaviri olarak görev yaptığı belirtiliyor. 

2016'da işten, 2017'den Ankara Barosu'ndan çıkarıldılar

Avukat çiftin, 15 Temmuz darbe gisimi sonrasında, Gülen Cemaati ile bağlantılı oldukları iddiasıyla işlerini ve mesleki ruhsatlarını kaybettiği, haklarında soruşturma başlatıldığı, Eylül 2016'da çocuklarıyla Almanya'ya gelen ciftin 2020'de Köln Barosu'na, Türkiye hukukuna göre Avukat olarak çalışmak amacıyla başvuru yaptığı, ancak başvurularının ruhsatları olmadığı gerekçesiyle geri çevrildiği bildiriliyor.

Çift ise, Türkiye'de başlarına gelenler nedeniyle avukat olarak çalıştıklarını kanıtlayacak ruhsat gösteremediğini beyan ederek karara itiraz etti. Bunun üzerine çiftin, konuyu önce sorumlu Kuzey Ren-Vestfalya Avukatlar Üst Mahkemesi'ne, orada başarı sağlayamayınca da en üst merci olan Federal Yargıtay'a taşıdığı bildiriliyor.

Çiftin Almanya'da yaptığı siyasi iltica başvurularının reddedildiği, ancak sığınmacı statüsüyle Almanya'da koruma aldığı ve burada kaldığı da kararda yer aldı. Başvurusu Mayıs ayında Federal Yargıtay'da görülen çift bile ilgili karar, Mahkeme tarafından bugün açıklandı.

 

DW / ETO,ET

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