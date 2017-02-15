 Mahkeme Djokovic’e Avustralya Açık’ın kapılarını kapattı | DÜNYA | DW | 16.01.2022

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Mahkeme Djokovic’e Avustralya Açık’ın kapılarını kapattı

COVID-19 aşısı olmaması nedeniyle Avustralya vizesi iki kez iptal edilen Sırp tenisçi Djokovic'in federal mahkemeye yaptığı itiraz reddedildi. Ünlü tenisçi karar üzerine "hayal kırıklığına uğradım" dedi.

Ünlü tenisçi Djokovic, Avustralya Açık'a katılamadan ülkeden ayrılacak.

Ünlü tenisçi Djokovic, Avustralya Açık'a katılamadan ülkeden ayrılacak.

Avustralya'da Federal Mahkeme, dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic’in Avustralya Açık Tenis Turnuvası’na katılmasının önünü hukuki olarak tamamen kapatan bir hüküm verdi. Tenis turnuvasının başlamasına bir gün kala Melbourne’de görülen davada, üç hakimden oluşan mahkeme heyeti, Djokovic’in avukatlarının tenisçinin vizesinin iptal edilmesine yaptığı itirazı reddetti. Mahkemenin vize iptal kararını onayladığı bu hükme karşı temyiz yolu da kapalı.

Federal Mahkeme’nin kararının nihai olduğu belirtilirken, kararın tam gerekçesinin ise ilerleyen günlerde açıklanacağı kaydedildi. Kararın ardından Djokovic’in sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Djokovic: Büyük bir hayalkırıklığına uğradım

Teniste erkekler dünya sıralamasındaki birinciliğini koruma hedefiyle korta çıkmaya hazırlanan Djokovic, karara ilişkin duyduğu hayal kırıklığını ifade etti. Başka herhangi bir yorum yapmadan önce bir süre dinleneceğini belirten 34 yaşındaki tenisçi, "Mahkemenin kararına saygı duyuyorum ve ülkeden ayrılmak için ilgili otoritelerle işbirliği yapacağım" ifadelerini kullandı. Son haftalarda kendi yaşadığı sürecin turnuva heyecanını gölgelemesinden duyduğu rahatsızlığı da dile getiren ünlü tenisçi, açıklamasında kendisini destekleyenlere de teşekkür ederek, turnuvaya katılacak olan sporculara, yetkililere ve sporseverlere iyi dileklerini iletti.

Scott Morrison | australischer Premierminister

Avustralya Başbakanı Morrison

Kararın ardından Avustralya Başbakanı Scott Morrison’dan da bir açıklama geldi. Federal Mahkemenin kararından duyduğu memnuniyeti ifade eden Morrison, bu kararın ülkesinin sınırlarını güçlü ve Avustralyalıları güvende tutmaya yardımcı olacağını söyledi.

Ne olmuştu?

Ünlü tenisçinin COVID-19’a karşı aşı durumuna ilişkin eksik bilgi vermesi üzerine Avustralya Açık’a katılmak üzere gittiği ülkeden sınır dışı edilmesi girişimiyle başlayan süreç, uluslararası kamuoyunda günlerdir yakından izleniyordu. Aşı zorunluluğuna karşı duruşuyla bilinen Djokovic, ülkeye girişte aşıdan muaf olduğuna dair özel izin belgesi göstermişti. Ancak Covid-19 aşı muafiyet belgesi kabul edilmeyen tenisçinin sınırda vizesi iptal edilmişti. Göçmenlerin kaldığı bir sığınmacı merkezine götürülen Djokovic, kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Mahkemeden çıkan ilk kararın Djokovic lehine olması üzerine tenisçi, Avustralya Açık’ta rekorunu koruma hedefiyle korta çıkma hazırlıklarına devam etmişti. Mahkemenin ünlü sporcu lehine karar alması kimi çevrelerce "bir tür imtiyaz" olarak yorumlanırken Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, Sırp tenisçinin Avustralya’da bulunmasının aşı karşıtlığını güçlendirme ihtimali nedeniyle kamu düzenine bir tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Djokovic’in vizesini bir kez daha iptal etmişti. Bunun üzerine Djokovic'in avukatları tekrar federal mahkemeye başvurmuştu.

DW, Reuters, dpa/SÖ, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Tenisçi Djokovic Avustralya'da yine gözaltı merkezine götürüldü

Avustralya tarafından vizesi ikinci kez iptal edilen Djokovic gözaltı merkezine götürüldü. Vize iptal kararının kaldırılması için mahkemeye başvuran tenisçinin karar açıklanana kadar gözaltında tutulması bekleniyor.  

Avustralya mahkemesinden sürpriz Djokovic kararı

Avustralya'da mahkeme ülkeye girişte aşı belgeleri eksik olduğu gerekçesiyle vizesi iptal edilen Sırp tenisçi Novak Djokovic'in vizesinin iadesine ve tenisçinin tutulduğu sığınmacı merkezinden salınmasına hükmetti.  

Tenisçi Djokovic'in Avustralya vizesi ikinci kez iptal edildi

Ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic'in Avustralya vizesi "sağlık ve düzeni koruma" gerekçesiyle ikinci kez iptal edildi. Ülkenin göç yasası uyarınca, ünlü tenisçi 3 yıl boyunca Avustralya'ya giriş yasağıyla karşı karşıya.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İngiltere Başbakanı Boris Johnson

Boris Johnson'ın üzerindeki istifa baskısı artıyor

İngiltere'de korona kısıtlamaları sürerken eğlencelere katıldığı ortaya çıkan Başbakan Boris Johnson üzerindeki istifa baskısı artıyor. İşçi Partisi lideri Starmer, Johnson'a istifa etmesi gerektiğini tekrarladı.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  