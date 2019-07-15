 Mahkeme Deniz Yücel′in savunmasını bekliyor | TÜRKİYE | DW | 16.07.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Mahkeme Deniz Yücel'in savunmasını bekliyor

Gazeteci Deniz Yücel ve insan hakları savunucusu Peter Steudtner'in davalarına İstanbul'da devam edildi. Yücel'in yargılandığı davada Berlin'den savunma bekleniyor.

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel

Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verdiği Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde Salı günü devam edildi. "Örgüt propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamaları yöneltilen Deniz Yücel'i duruşmada avukatı Veysel Ok temsil etti. Almanya Başkonsolosluğu yetkilileri ve gazetecilerin takip ettiği duruşmaya Deniz Yücel katılmadı. Deniz Yücel, tutuklu bulunduğu cezaevinden geçen yıl tahliye edilirken Türkiye'yi terk etmesinin istendiğini açıklamıştı. Yücel iki ülke arasındaki hukuki işbirliği çerçevesinde ifadesini Almanya'daki Berlin Tiergarten Asliye Mahkemesinde vermişti.

AYM'nin hak ihlali kararı

Duruşmada söz alan Ok, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla davanın bittiği kanaatinde olduklarını ve hak ihlallerinin AYM kararında yer aldığını belirterek müvekkilinin beraatini talep etti. Ancak mahkeme eksik belgelerin beklendiğini gerekçe göstererek duruşmayı 17 Ekim tarihine erteledi. Yücel'in avukatı Veysel Ok, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'deki mahkemenin, Yücel'in geçen Mayıs ayında Berlin'deki mahkemede yaptığı savunmayı beklediğini söyledi. Yücel, Berlin'de mahkemeye sunduğu savunmasında cezaevinde işkenceye maruz kaldığını ve bundan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorumlu olduğunu söylemişti.

Çağlayan Adliyesi

Çağlayan Adliyesi

Die Welt'in eski Türkiye muhabiri olan Deniz Yücel, hakkında herhangi bir iddianame olmadan Şubat 2017 ve Şubat 2018 tarihleri arasında Silivri Cezaevinde tutuklu kalmıştı. Almanya'nın girişimleri sonucu tahliye edilen Yücel hakkında daha sonra bir iddianame hazırlanarak yargılama süreci başlatıldı. Yücel'in hak ihlali başvurusunu geçen Haziran ayında karara bağlayan Anayasa Mahkemesi ise tutuklamanın hukuki olmaması sebebiyle Yücel'in ''kişi hürriyeti ve güvenliği'' ile ''basın ve ifade özgürlükleri''nin ihlal edildiğine ve Yücel'e 25 bin lira tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Büyükada Davası karar aşamasına yaklaşıyor

Kamuoyunca "Büyükada Davası" olarak bilinen dava kapsamında yargılanan Alman insan hakları savunucusu Peter Steudtner ve diğer 10 kişinin yargılanmasına da İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Bu davayı da çok sayıda insan hakları savunucusu ve insan hakları örgütlerinin temsilcileri takip etti. Karar aşamasına yaklaşan davada savcılık makamı, mahkemeden mütalaa için süre istedi. Sanıklar, "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne destek vermek" suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Alman insan hakları savunucusu Peter Steudtner

Alman insan hakları savunucusu Peter Steudtner

Mahkeme heyeti esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması ve sanıkların da esas hakkındaki savunmalarını yapmaları için davayı 9 Ekim 2019 tarihine ertelendi. Aralarında Peter Steudtner'in yanı sıra Uluslararası Af Örgütü Türkiye şubesi eski direktörü İdil Eser, Yurttaşlık Derneği'nden Özlem Dalkıran ve İsveçli insan hakları savunucusu Ali Gharavi'nin de bulunduğu 10 kişi 5 Temmuz 2017'de İstanbul Büyükada'da düzenlenen bir atölye çalışması sırasında polis baskını ile gözaltına alınmıştı. Dava dosyasına daha sonra tutuklanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın dosyası da eklenmişti. Peter Steudtner ve Ali Gharavi, tahliye edildikten sonra Türkiye'den ayrılmışlardı.

dpa/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Avukat Ok: AYM kararından sonra bu dava çökmüştür

Salı günü duruşması görülecek gazeteci Deniz Yücel’in avukatı Veysel Ok, "AYM’nin kararıyla davanın çöktüğünü" belirtti. Mütalaanın verilmesini beklediklerini söyleyen Ok, beraat talep edilmesi gerektiğini vurguladı. (15.07.2019)  

Alman basını: Bir mahkeme kararı kusursuz demokrasi yaratmaz

Gazeteci Deniz Yücel'e yönelik AYM kararı Alman basınında geniş yer tuttu. Yorumlarda, kararın önemli olduğu, umut verdiği ancak Türkiye'nin henüz demokrasiden uzak olduğu değerlendirmeleri öne çıkıyor. (28.06.2019)  

Deniz Yücel'in avukatı: AYM kararı emsal niteliğinde

Gazeteci Deniz Yücel'in avukatı Veysel Ok, müvekkili hakkında verilen AYM kararının, benzer suçlardan tutuklu olan gazeteciler için emsal teşkil etmesi gerektiğini belirtti. Ok, "Hepsinin tahliye olması gerekir" dedi. (28.06.2019)  

Deniz Yücel'in Türk hükümetine yönelik tazminat talebi incelemeye alınacak

Gazeteci Deniz Yücel'in, Türkiye'de bir yıl hukuksuz şekilde tutuklu kalması gerekçesiyle açtığı tazminat davasının reddi ile ilgili hüküm bozuldu. Böylece gazetecinin tazminat talebi yeniden incelenecek. (21.05.2019)  

Taner Kılıç'ın yurt dışı yasağı kaldırılmadı

Büyükada davasına bugün İstanbul'da devam edildi. Duruşmada, Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Kılıç'ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebi reddedildi. (07.11.2018)  

Taner Kılıç hakkında tahliye kararı

Büyükada davasının tek tutuklu sanığı Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç'ın tahliyesine karar verildi. Daha önce de tahliye kararı verilen Kılıç savcının itirazı nedeniyle cezaevinden çıkamamıştı. (15.08.2018)  

Benzer içerik

Berlin Journalist Deniz Yücel zur Vernehmung vor Amtsgericht

Avukat Ok: AYM kararından sonra bu dava çökmüştür 15.07.2019

Salı günü duruşması görülecek gazeteci Deniz Yücel’in avukatı Veysel Ok, "AYM’nin kararıyla davanın çöktüğünü" belirtti. Mütalaanın verilmesini beklediklerini söyleyen Ok, beraat talep edilmesi gerektiğini vurguladı.

Berlin Journalist Deniz Yücel zur Vernehmung vor Amtsgericht

AYM'den Deniz Yücel için hak ihlali kararı 28.06.2019

Anayasa Mahkemesi, Türkiye'de bir yıl boyunca tutuklu kalan gazeteci Deniz Yücel'in başvurusunu karara bağladı. AYM, hem kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı hem de ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetti.

Dublin, City Hall, Justitia

Banu Güven: Geç kalan adalet, adalet midir? 30.06.2019

Banu Güven AYM'nin gazeteci Deniz Yücel’in tutukluluğuyla ilgili verdiği hak ihlâli kararını ve reddettiği diğer bazı başvuruları DW Türkçe’de değerlendirdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Yücel geçen Mayıs ayında ifadesini Berlin'de vermişti

Avukat Ok: AYM kararından sonra bu dava çökmüştür

Salı günü duruşması görülecek gazeteci Deniz Yücel’in avukatı Veysel Ok, "AYM’nin kararıyla davanın çöktüğünü" belirtti. Mütalaanın verilmesini beklediklerini söyleyen Ok, beraat talep edilmesi gerektiğini vurguladı.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

Tenis dünyasının en büyük starlarından Steffi Graf 50. yaşını kutluyor. Ünlü raketin zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  