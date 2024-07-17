Mahkeme: AB Komisyonu COVID aşısı anlaşmasını açıklamalı

Avrupa Birliği içindeki en yüksek yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı bünyesindeki Genel Mahkeme, pandemi sırasında aşı üreticileri ile yapılan sözleşmeler konusunda yeterince şeffaf davranılmadığına hükmetti. Mahkeme, Birlik üyesi 27 ülke adına pazarlık sürecini yöneten Avrupa Komisyonunu kusurlu buldu.

Bir grup Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili, sözleşmeleri görmelerine izin verilmeyince konuyu mahkemeye taşımıştı. Vekiller 2021 yılında Komisyon'dan aşı alımına dair anlaşmalara erişim talep etti. Avrupa Komisyonu ise bazı bilgilerin ticari sır olduğu gerekçesiyle bir kısmı sansürlenmiş eksik bir metin paylaştı.

Mahkeme bugünkü kararında, gizli bilgilere erişmenin kamu yararına olduğuna hükmetti. Kararda, ilaçların kusurlu bulunması durumunda tazminat hükümlerinin ne olacağına dair detayların neden sır tutulduğu konusuna da Komisyonun yeterince açıklama getiremediği kaydedildi. Ayrıca bir çıkar çatışması olup olmadığının tespiti için anlaşmaya dahil olan isimlerin açıklanması da istendi.

Komisyon, bir milyar doz aşı karşılığında Pfizer şirketine 2,7 milyar euroluk sipariş vermişti.

Ursula von der Leyen Fotoğraf: Dursun Aydemir/Anadolu/picture alliance

Karar, yeniden Avrupa Komisyonu Başkanı seçilmek isteyen Ursula von der Leyen için kritik bir zamanda geldi. Yarın, AP'de von der Leyen'in Komisyon Başkanlığına seçilmesi için oylama yapılacak.

Daha önce New York Times gazetesi, von der Leyen ve Pfizer CEO'su Albert Bourla arasında telefon yazışmaları yapıldığını yazmıştı. Von der Leyen ayrı bir davada söz konusu mesajları silmekle suçlanıyor. İki yıl önce Birlik ombudsmanı, Komisyonun CEO ile mesajlaşmalar konusunda hatalı davrandığına hükmetmişti.

Avrupa Komisyonunun, Genel Mahkemenin kararına itiraz ederek konuyu Avrupa Adalet Divanına taşımak için Eylül ayı sonuna kadar süresi var.

AP,AFP / MUK,BK

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