 Mahkeme Özdağ’ın İYİ Parti’den ihracına ilişkin itirazını kabul etti | TÜRKİYE | DW | 13.01.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Mahkeme Özdağ’ın İYİ Parti’den ihracına ilişkin itirazını kabul etti

Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına yönelik yaptığı itiraz, Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edildi. Özdağ Kasım ayında İyi Parti Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edilmişti.

default

Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına yönelik yaptığı itiraz, Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edildi. İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ İyi Parti Disiplin Kurulu tarafından Kasım ayında partiden oybirliğiyle ihraç edildi. Kurul Özdağ'ın eylemlerinin parti tüzüğüne aykırı olduğunu belirtmişti.

İyi Parti'den yapılan açıklamada Özdağ hakkında "İYİ Parti Tüzüğünün 76/D-a ve l maddeleri gereğince İYİ Parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere  kesin olarak çıkarılmasına Müşterek Disiplin Kurulu tarafından oybirliği ile karar verilmiştir" denilmişti.

Disiplin Kurulunca, Özdağ'ın eylemlerinin, parti tüzüğünün 76/D maddesinde düzenlenen "İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak" ve "Genel Başkan, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile İYİ Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya görsel basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak" hükümleri kapsamında olduğu değerlendirilmişti.

Ne olmuştu?

Özdağ, katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun  Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olduğunu iddia etmişti. Kavuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Bu iddiaların ardından Kavuncu da Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Daha sonra parti teşkilatı, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunu belirttikleri dilekçeleri Genel Merkez'e ileterek partiden ihracını istemişti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise teşkilattan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermişti.

DHA / SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Ümit Özdağ İyi Parti'den ihraç edildi

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ İyi Parti Disiplin Kurulu tarafından partiden oybirliğiyle ihraç edildi. Kurul Özdağ'ın eylemlerinin parti tüzüğüne aykırı olduğunu belirtti.  

Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlatıldı

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın iddiaları yargıya taşındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gülen yapılanması ile bağlantısı olduğu iddia edilen Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlattı.  

Kavuncu'dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, kendisini "FETÖ"cü olmakla suçlayan İstanbul milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. Özdağ hakkında ihraç dilekçesi hazırlanıyor.  

Akşener: İstanbul İl Başkanımız, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanı Buğra Kavuncu’nun kendisine "FETÖ'cü" diyen Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.  

Benzer içerik

Türkei Sinan Ogan, Umit Ozdag, Meral Aksener

Ümit Özdağ İyi Parti'den ihraç edildi 16.11.2020

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ İyi Parti Disiplin Kurulu tarafından partiden oybirliğiyle ihraç edildi. Kurul Özdağ'ın eylemlerinin parti tüzüğüne aykırı olduğunu belirtti.

Türkei Sinan Ogan, Umit Ozdag, Meral Aksener

Kavuncu'dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu 21.10.2020

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, kendisini "FETÖ"cü olmakla suçlayan İstanbul milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. Özdağ hakkında ihraç dilekçesi hazırlanıyor.

Türkei Meral Aksener von der IYI-Partei

Akşener: İstanbul İl Başkanımız, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak 20.10.2020

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanı Buğra Kavuncu’nun kendisine "FETÖ'cü" diyen Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Elektrik faturaları zora sokuyor: "Herhalde elektrikli soba yerine odun yakacağız"

Vatandaşlar, yüksek tutarlı elektrik faturalarından şikâyetçi. Vergi ve zamların düşürülmesi gerektiğini savunan Elektrik Mühendisleri Odası’na göre halk, özelleştirmenin sonuçlarını ağır bir şekilde ödüyor.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  