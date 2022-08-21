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Mahallelinin "Kentsel dönüşüm" direnişi

8 saat önce

İstanbul Beykoz'da kentsel dönüşüm gerilimi yaşanıyor. Öyle ki, evlerinin yıkılmasına karşı çıkan Tokatköy mahallesi sakinleri Çevik Kuvvetle karşı karşıya kaldı. Mahalle sakinleri evlerinin yıkılmasını önlemek için son dakikaya kadar mücadele edeceklerini anlatıyorlar. Tokatköy sakinleri projeye neden karşı çıktıklarını anlattı.  

https://www.dw.com/tr/mahallelinin-kentsel-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BCm-direni%C5%9Fi/video-62892554

Beykoz’un Tokatköy mahallesi bugünlerde bir kentsel dönüşüm mücadelesi veriyor. Daha önce İBB ve Beykoz Belediyesi tarafından yapılması planlanan kentsel dönüşüm projesi İstanbul seçimlerinden sonra AKP'li Beykoz belediyesi ile bakanlık ortaklığında devam etti.

Ancak mahalleli büyük hak kaybına uğradığını ve istenilen 280 bin lirayı ödeyemeyeceklerini belirterek itiraz ediyor.

Son olarak mahallede yıkılması planlanan evlere de bu sabah Çevik Kuvvet eşliğinde yıkım ekipleri geldi.

Mahalleli ise polis eşliğinde gelen yıkım ekiplerine engel olmak için barikat kurup çatılara çıktı. Ancak kepçelere engel olamadı.

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