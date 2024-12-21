Magdeburg saldırısının zanlısına ilişkin ne biliniyor?

Magdeburg'da düzenlenen saldırının zanlısının Suudi Arabistan doğumlu bir psikiyatrist olduğu belirtildi. Şüphelinin X hesabından aşırı sağcı AfD’ye destek veren, İslam karşıtı paylaşımlar yaptığı kaydedildi.

Almanya'nın doğusundaki Magdeburg'da Noel pazarındaki kalabalığın arasına bir aracın dalması sonucu ilk belirlemelere göre dört kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin yaralandığı olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Şüpheli bir diğer aracın şehir merkezinde görüldüğü iddialarına ilişkin açıklama yapan Magdeburg polisi, olayda ikinci bir aracın kullanıldığını doğrulamadı. Polis, soruşturma makamlarının da saldırının tek bir fail tarafından gerçekleştirildiğinden yola çıktığını açıkladı. Kamu medya kuruluşu MDR'in polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde araçta patlayıcı bulunduğuna dair bir bulguya da rastlanmadığı belirtildi.

Saldırgan AfD sempatizanı bir psikiyatrist

Alman basınında yer alan haberlerde şüphelinin 50 yaşında bir psikiyatri ve psikoterapi uzmanı olduğu belirtildi. Spiegel, söz konusu kişinin yıllardır, özellikle Suudi Arabistanlı kadınların ülkeden kaçmalarına yardım eden ve Alman iltica sistemine ilişkin bilgiler içeren bir web sayfasına sahip olan bir aktivist olduğunu kaydetti. Habere göre, Suudi Arabistan'ın Hüfuf şehrinde doğan şüpheli, 2006'da eğitim için Almanya'ya geldi. Şüphelinin 2016'da mülteci olarak tanındığı belilrtildi.

Spiegel'in araştırmasına göre, son dönemde aktivistlikten uzaklaşan şüphelinin X hesabından yaptığı paylaşımlarda aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine destek verdiği ve bu partiyle "eski müslümanlar için bir akademi kurulması"na yönelik ortak bir projenin hayalini kurduğu; paylaşımında "Almanya'da başka kim İslamla mücadele edecek ki?" diye yazdığı görüldü.

"Suudi Arabistan Almanya'yı uyardı" iddiası

Zanlının sekiz gün önce İslamofobik bir ABD blogunda yayımlanan video röportajda görüşlerini anlattığı, Alman devletinin dünya çapında Suudi Arabistanlı eski Müslümanları "yakalamak ve hayatlarını mahvetmek için" bir operasyon yürüttüğüne inandığı belirtildi. Şüpheli, röportajda Almanya'nın diğer yandan Suriyeli cihatçılara iltica hakkı tanıdığını dile getiriyor.

Yayımladığı Dışişleri Bakanlığı açıklamasıyla saldırıyı kınayan Suudi Arabistan'dan bir kaynak, Reuters'a yaptığı açıklamada ülkesinin saldırgana ilişkin Alman makamlarını uyardığını belirtti.

Reuters / SÖ,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?