Magdeburg saldırısının faili hakkında yeni ayrıntılar

Alman basını, Magdeburg'da Noel pazarına yönelik saldırının faili Taleb A.'nın toplam yedi davada adının geçtiğini ve polisin A. ile risk değerlendirmesi yapmak üzere görüştüğünü yazdı.

Almanya'nın Magdeburg kentinde 20 Aralık'ta Noel pazarına düzenlenen araçlı saldırı ile ilgili soruşturma devam ediyor. Frankfurter Allgemeine Zeitung'un (FAZ) haberindeki bilgilere göre, saldırının faili Taleb A.'nın Nisan 2023 ile Ekim 2024 arasında beş davada müşteki, iki davada ise sanık olarak yer aldığı belirtildi.

Taleb A.'nın bu davalardan birinde, Suudi Arabistan devletinin işlediği suçlara ilişkin kanıtların yer aldığı bir harici belleğin posta kutusundan çalındığını iddia ettiği belirtiliyor. FAZ'ın haberine göre, Taleb A. daha sonra Seküler Mültecilere Yardım Derneği'ne yönelik cinsel taciz iddiasında bulundu. Bunun üzerine Seküler Mültecilere Yardım Derneği Taleb A. hakkında iftira iddiasıyla karşı dava açtı ve ilk davayı kazandı. Ekim 2024'te davayı temyize götüren Taleb A.'nın davayı yine kaybedeceğini anlaması üzerine çok öfkelendiği belirtildi.

Magdeburg saldırısı sonrasında yürütülen soruşturmada, A.'nın bu dönemde psikolojik sağlığının iyice bozulmuş olabileceği üzerinde duruluyor. A.'nın Ekim ayından bu yana rapor ve tatil alarak Bernburg'ta doktor olarak çalıştığı ve uyuşturucu bağımlısı, tutuklu ve hükümlülerin tutulduğu hapishaneye gitmediği belirtiliyor.

Polis Taleb A. ile görüştü

Seküler Mültecilere Yardım Derneği avukatı da kendini ve çalışanları tehdit ettiği iddiasıyla Taleb A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Taleb A.'nın bu dernek ile dava sürecinde Köln Savcılığını da tehdit ettiği, bunun üzerine Saksonya-Anhalt polisinin Taleb A.'yı emniyete davet ederek, 28 Eylül 2023'te risk değerlendirmesi yapmak üzere görüştüğü ifade edildi. Almanya'da polis, potansiyel suçluları izlediğini anlatmak ve belirli davranışlardan kaçınmaları konusunda uyarıda bulunmak için bu tür görüşmeler yapıyor. FAZ'ın haberinde, sosyal medya paylaşımlarında bulunduğu tehditler üzerine de polisin A. ile görüşmek üzere evine ve iş yerine gittiği belirtildi.

Alman haber ajansı dpa'nın haberinde ise, bir davada Taleb A.'yı temsil eden bir avukatın A.'nın çalışanları ve ailesine yönelik tehditleri üzerine suç duyurusunda bulunduğu, polisin 4 Ekim 2024'te Taleb A. ile görüştüğü ifade edildi.

Polis ve iş yeri arasında bilgi alışverişi olmadı

Taleb A.'nın uyuşturucu bağımlısı tutukluların psikiyatrik durumlarından sorumlu olmasına ve iş yerinde risk değerlendirme görüşmeleri yapılmasına rağmen, polis ve bağlı olduğu sağlık şirketi Salus arasında bilgi alışverişinin yapılmadığı dikkati çekiyor. Dpa'ya konuşan bir Salus sözcüsü, polisin Taleb A. ile neden görüşme yaptığı konusunda bilgi vermediğini kaydetti.

Almanya'da polis, suçun önlenmesi amacıyla kişisel verileri kamuya ait olan ve olmayan kuruluşlara aktarabiliyor. Dpa'nın sorusunu yanıtlayan Saksonya-Anhalt Eyalet Kriminal Dairesi, Taleb A. ile yapılan görüşme sonrasında verilerin iş yerine bildirilmesini gerektirecek bir durum olmadığını belirtti.

Suudi Arabistan kökenli Taleb A., Magdeburg Noel pazarına aracıyla dalarak, beş kişinin ölümüne ve yaklaşık 300 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

DW,dpa / JD,ET

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