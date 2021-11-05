Mafya lideri Çakıcı'nın "uyarıları" ne anlama geliyor?

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23 Kasım'da Türk Lirası Dolar karşında çok büyük değer kaybı yaşadı. Çeşitli kentlerde vatandaşlar bunun üzerine sokağa indi ve hükümeti istifaya çağırdı. İstanbul'da polis Taksim Meydanı'nında önlemleri artırırken, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın sokağa inen vatandaşları üstü örtülü tehdit etmesi dikkat çekti. Peki, Çakıcı'nın çıkışı ne anlama geliyor?
Türk Lirası'nın dolar karşısındaki rekor değer kaybı, ekonomideki kötü gidişat ve hayat pahalılığı bir çok kesim tarafından protesto edildi. 23 Kasım akşamı bazı kentlerde sokağa çıkan kalabalıklar hükümeti istifaya çağırdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü kentin belli yerlerinde güvenlik önlemlerini artırdı. Ankara’da ise yapılan bazı eylemler polisin uyarısıyla sonlandırıldı.
Bu sırada mafya lideri Alaattin Çakıcı, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sokağa inen vatandaşları uyardı.
Eylemlerin arkasındaki gücün "batı ve Okyanus ötesi" olduğunu iddia etti, doların yükseltilmesiyle Cumhur İttifakı’nın yıpratılmak istendiğini öne sürdü.
DW Haber'e konuşan eski MİT yöneticisi Cevat Öneş, siyaset-mafya ilişkisine işaret ederek, "Mafyatik yapılar sisli ortamdan yararlanır" diyor.
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Alican Uludağ
© Deutsche Welle Türkçe