Maduro'ya izinsiz altın satışı suçlaması

Venezuela'da muhalefette yer alan siyasetçi Carlos Paparoni, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'ye geçtiğimiz yıl 73 ton altın sattığını söyledi. Paparoni, 73 ton altının satışının Venezuela'daki Ulusal Meclis'in gerekli onayı olmadan gerçekleştiğini savundu.

Paparoni, düzenlediği basın toplantısında, 27.3 ton altının Abu Dabili bir yatırım şirketi olan Noor Capital tarafından satın alındığını aktardı. Altın satışına ilişkin bir delil sunmayan Venezuelalı milletvekili, Türkiye'den bir şirketin 23.9 ton altın aldığını söyledi.

Paparoni ayrıca Maduro yönetiminin Rusya'daki banka hesaplarına 127 milyon euro para transferi gerçekleştirdiğini öne sürdü. Ancak, transferin ne zaman gerçekleştiğine ilişkin bilgi vermedi. Paparoni, Pazartesi gününden itibaren Maduro yönetimimin Avrupa Birliği'ndeki hesaplarından para transferi gerçekleştiremediğini de söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir yatırım şirketi haftasonu siyasi krizin yaşandığı Venezuela'dan üç ton altın aldığını açıklamıştı. Noor Capital adlı şirketten yapılan açıklamada şirketin herhangi bir "yasa dışı" ya da "yasaklı" işlemde bulunmadığı belirtilmişti. Açıklamada ayrıca Venezuela'da istikrar sağlanana dek ülkeyle yeni bir işlem yapılmayacağı vurgulanmıştı.

Türkiye ve Venezuela arasındaki altın ihracatı da ismi gizli açıklanmayan Amerikalı bir yetkilinin Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamaların ardından gündeme gelmişti. Amerikalı yetkili, Türkiye ve Venezuela arasındaki altın ihracatının incelendiği ve ABD'nin Venezuela'ya yönelik yaptırımlarının delinip delinmediğine bakıldığını belirtmişti.

Haberde ABD'li yetkilinin şu ifadelerine yer verilmişti: "Türkiye ve Venezuela'nın ticari faaliyetlerinin doğasına bakıyoruz ve eğer yaptırımlarımızın ihlal edildiğini tespit edersek elbette harekete geçeceğiz."

Guaido'dan Trump'a teşekkür

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ulusa sesleniş konuşmasında Venezuela'daki gelişmelere de yer vermesinin ardından ABD yönetimine teşekkür etti.

Seçimlere gidilmesi yönünde çağrısını yineleyen Guaido, "Başkan Donald Trump birliğin durumu konuşmasında Venezuela'daki demokrasi mücadelesinin önemini ve özgürlüğün zapt altında tutulmasına son verilmesi gerektiğini vurguladı. Amerikan halkına ve hükümetine teşekkürler" dedi.

İtalya'ya Venezuela'dan heyet

Öte yandan Avrupa Birliği içerisinde muhalefet lideri Juan Guaido'yu geçici Devlet Başkanı olarak tanımayan az sayıdaki ülkeden biri olan İtalya'ya Caracas'tan bir heyetin gideceği belirtildi.

İtalya Başbakanı Matteo Salvini, özgür ve adil seçimler yoluyla Venezuela'da demokrasiyi tekrar sağlamak için eylem planını sunmak üzere Roma'ya bir heyetin gelmesi için mektup aldıklarını açıkladı.

Almanya, Fransa, İspanya ve Birleşik Krallık'un aralarında olduğu 20 Avrupa ülkesi Guaido'ya desteğini açıklamıştı. Siyasi kariyerinin en zorlu krizi ile karşı karşıya olan Maduro, Avrupalı ülkelerin 3 Şubat'a kadar yeni bir seçim tarihi belirleme talebini kabul etmemişti.

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DW,rtr,AFP/ÖA,HT

© Deutsche Welle Türkçe