 Maduro′dan muhalefete baskın ve gözaltı | DÜNYA | DW | 21.03.2019

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DÜNYA

Maduro'dan muhalefete baskın ve gözaltı

Venezuela istihbaratı muhalif lider Guaido'nun özel kalem müdürü Roberto Marrero'yu gözaltına aldı. Tepki gösteren ABD Marrero'nun derhal serbest bırakılmasını istedi.

Roberto Marrero Venezuela (picture-alliance/dpa/S. Donaire)

İstihbarat birimi Sebin'in gözaltına aldığı Roberto Marrero

Siyasi krizin yaşandığı Venezuela'da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bağlı istihbarat birimi Sebin'in muhalif lider Juan Guaido'nun özel kalem müdürünü gözaltına alması tansiyonu daha da arttırdı.

Guaido yaptığı açıklamada destekçisi Roberto Marrero'nun gözaltına alınmasını "zayıflık" olarak değerlendirdi. Guaido "Ülkenin geçici devlet başkanını kaçıramayacaklarını biliyorlar, onun çalışanlarını, milletvekillerini kaçırıyorlar. Ama bu bizi durduramaz. Maduro ya beni tutuklamaya cesaret edemiyor ya da emirlerini dinletemiyor" dedi.

Muhalafet partisi meclis grubu başkanı Sergio Vergara 40'tan fazla Sebin elemanının kendisinin ve Merrero'nun evinde arama yaptığını ve şoförünün de gözaltına alındığını kaydetti. Vergara istihbarat ajanlarının Merrero'nun evine iki tüfek ve bir el bombası bıraktığını söyledi.

ABD başta olmak üzere pek çok ülke ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan hakları Ofisi de gözaltını kınadı.

Pompeo'dan açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Twitter'dan paylaştığı mesajda "ABD Maduro'nun güvenlik güçlerince düzenlenen baskınları ve geçici devlet başkanı Guaido'nun personel şefi Roberto Marrero'nun gözaltına alınmasını kınıyoruz. Derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. Buna karışanları sorumlu tutacağız" ifadesini kullandı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet Maduro hükümetini hukuka uygun davranmaya çağırdı ve Marrero'nun yerini açıklamasını istedi.

Güç mücadesi

Ülkede Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile muhalif lider Juan Guaido arasındaki iktidar mücadelesi sürüyor. Juan Guaido 23 Ocak 2019'da, Devlet Başkanı Maduro'ya meydan okuyarak, kendisini geçici devlet başkanı ilan etmişti. ABD'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 ülke, Guaido'nun Maduro'yu koltuğundan indirmek için sürdürdüğü girişime destek veriyor. Maduro, 2013'ten bu yana iktidarda bulunuyor.

DW,dpa/SSB,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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