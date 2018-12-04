 Maduro′dan ″Beyaz Saray beni devirmek istiyor″ iddiası | DÜNYA | DW | 10.12.2018

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DÜNYA

Maduro'dan "Beyaz Saray beni devirmek istiyor" iddiası

Ekonomik krizle boğuşan Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD Başkanı Trump'ı kendisini devirmeye çalışmakla suçladı. Maduro'ya Ağustos ayında suikast girişiminde bulunulmuştu.

Nicolas Maduro (Reuters/Miraflores Palace)

Venezuela'da Pazar günü yapılan yerel seçimlerle gücünü artıran Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ı kendisini devirmeye çalışmakla suçladı.

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Oy kullanmasının ardından devlet televizyonunda konuşan Maduro, kendisini diktatör olarak adlandıran Trump ve diğer yabancı liderlere tepki gösterdi. Maduro, "Venezuela'daki hayatımızı yıkmak ve anayasal demokrasimizi devirmek için bir girişim var, direk Beyaz Saray'dan geliyor" diye konuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Birleşik Sosyalist Parti'nin başkan yardımcısı Diosdado Cabello da ABD'nin Maduro'yu görevden alma konusunda kararlı olduğunu söyledi. Cabello, "Dünya üzerinde ABD'nin elinin kolunun bağlı olmadığı hiç bir darbe yoktur" dedi. 

Maduro, Venezuela'daki muhalefet liderlerinin çoğunun ABD'nin önderliğinde bir müdahaleyi beklediklerini de savundu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya geçtiğimiz Ağustos ayında törende konuşma yaptığı sırada bomba yüklü İHA ile saldırı girişiminde bulunulmuştu. Maduro olaydan yara almadan kurtulmuştu. Maduro olayın arkasında Kolombiya'nın olduğunu öne sürmüştü.

Daha fazlasını okumak için: Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast girişimi

Milyonlarca kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı Venezuela'da seçimler ekonomik krizin gölgesinde yapıldı. Yerel seçimler sonucunda belediye meclislerinde 2 bin 500 sandalyenin büyük bölümü Maduro'nun partisine gitti. Popüler muhalefet partilerinin seçime girmesi engellenirken, hükümet karşıtları seçimleri boykot çağrısında bulunmuştu. 20 milyon seçmenin olduğu Venezuela'da Pazar günkü seçimlere katılımın yüzde 27 civardında olduğu belirtiliyor.

AP/ÖA,GA

 © Deutsche Welle Türkçe

 

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