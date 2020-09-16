 Maduro Venezuela’da seçimin galibi | DÜNYA | DW | 07.12.2020

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DÜNYA

Maduro Venezuela’da seçimin galibi

Ekonomik ve siyasi krizin etkili olduğu Güney Amerika ülkesi Venezuela’da parlamento seçimlerini Devlet Başkanı Nicolás Maduro kazandı. Muhalefetin boykot çağrısı nedeniyle seçime katılım yüzde 31 olarak gerçekleşti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro

Güney Amerika'da yer alan Venezuela'da Pazar günü yapılan seçimlerde Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun liderliğindeki Sosyalist Parti 2015'den beri muhalefetin egemen olduğu parlamentoda yeniden çoğunluğu elde etti.

Ulusal Seçim Konseyi'nden yapılan açıklamada Maduro'nun başını çektiği ittifakın oyların yaklaşık yüzde 68'ini aldığı belirtildi. Seçim Konseyi Başkanı Indira Alfonzo oyların yüzde 80'inden fazlasının sayıldığını açıkladı.

ABD'nin desteklediği  muhalefet lideri Juan Guaidó'nun  boykot çağrısında bulunduğu seçime katılım oranı yüzde 31 olarak gerçekleşti.

Maduro böylece 2015 yılından beri muhalefetin elinde bulunan tek resmi organ olan Ulusal Meclis'te de çoğunluğu elde ederek, ülkedeki bütün siyasi kurumların kontrolünü ele geçirmiş oldu.

Muhalefet lideri Juan Guaido

Muhalefet lideri Juan Guaido

Seçime 100'den fazla partiden katılan yaklaşık 14 bin aday  227 sandalyeli Ulusal Meclis'e girebilmek için yarıştı. Guaidó'nun boykot çağrısına rağmen kısmen oy kullanan muhalefet, oyların yüzde 18'ini alabildi.

Venezuela derin bir siyasi ve ekonomik krizin etkisinde bulunuyor. Ülkede Kasım 2019'dan bu yana enflasyon yüzde 4000 oranında arttı.

Muhalefet lideri Guaidó, 2019'un başından bu yana Maduro'ya karşı iktidar mücadelesi veriyor. Aynı zamanda parlamento başkanı da olan Guaidó kendisini  geçici devlet başkanı ilan etmişti. Guaidó, ABD ve Almanya da dahil olmak üzere yaklaşık 60 ülke tarafından Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanınıyor. Seçim sonucu, seçimleri "sahtekarlık" olarak nitelendiren ABD destekli muhalefet lideri Juan Guaido'nun gücünü kırdı.

Maduro, başkent Caracas'ta askeri kışlada oy kullandıktan sonra gazetecilere verdiği demeçte, "yaptırım, zulüm, acı ve ıstırap vebasından sorumlu bir meclisin egemenliğine son vermenin zamanı geldiğini " söyledi.

ABD ve Kanada sonuçları tanımayacak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise seçimleri "Maduro tarafından tasarlanan dolandırıcılık ve sahtekarlık" olarak tanımladı.

Seçim kampanyasına katılan Maduro destekçileri

Seçim kampanyasına katılan Maduro destekçileri

Pompeo, Twitter'dan yaptığı açıklamada "gayri meşru Maduro rejimi tarafından açıklanan sonuçlar Venezuela halkının iradesini yansıtmıyor " ifadesini kullandı.

Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo da Twitter mesajında, seçimleri "saçmalık" olarak tanımlayarak, Maduro'nun "diktatör yönetimini meşrulaştırma girişimi olduğunu"  savundu.

Kanada Dışişleri Bakanı Francois-Philippe Champagne, "Kanada, demokrasiyi yeniden kurma mücadelesinde her zaman Venezuela halkının yanında yer alacak" dedi.

Muhalefet lideri Guaido'yu destekleyen Washington yönetimi,  Maduro'nun devrilmesi için ekonomik yaptırımlar uyguluyor. Yaptırımlar arasında Nisan 2019'ten bu yana yürürlükte olan bir petrol ambargosu da bulunuyor. Ülkede yüksek enflasyonun yanı sıra, sık elektrik kesintileri, akaryakıt, su ve doğal gaz sıkıntısı yaşanıyor. Kovid-19 salgını da ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

AFP/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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