Maduro: Muhalefetle görüşmeye hazırım

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido arasındaki iktidar savaşının kızıştığı Venezuela'da ülkedeki siyasi krize ilişkin Devlet Başkanı Maduro'dan yeni açıklamalar geldi.

Rusya'nın resmi haber ajansı RIA'ya açıklamalarda bulunan Maduro, uluslararası arabulucuların katılması kaydıyla muhalefetle görüşmelere hazır olduğunu söyledi. Maduro, "Venezuela'nın yararı, barışın sağlanması ve gelecekte de teminat altına alınması için muhalefetle müzakere masasına oturmaya hazırım" dedi.

Guaido'ya yurt dışına çıkış yasağı

Öte yandan Venezuela'da yüksek yargı Guaido ve muhalefet mensuplarına karşı yeni kararlar aldı.

Başsavcı Tarek William Saab'ın Guaido'ya yönelik "iktidarı gayrimeşru şekilde ele geçirmek" suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında muhalefet liderine yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, Guaido'nun da aralarında bulunduğu bazı muhalif siyasetçilerin banka hesapları donduruldu.

Juan Guaido

Başsavcı'nın açıklamaları üzerine değerlendirmede bulunan Guaido, tutuklanma riskinin de bulunduğuna dikkat çekerek, "Bu yeni bir şey değil Bu rejimin verdiği tek cevap kovuşturma ve baskı altına alma" diye konuştu.

ABD'den yeni yaptırımlar

Guadio'ya destek veren ABD'den de yeni bir hamle geldi. Venezuela ekonomisinin bel kemiğini oluşturan devlete ait petrol şirketleri PDVSA ile ABD'deki kardeşi şirketi Citgo'ya yeni yaptırımlar getiren ABD, Guaido'ya ise hükümetin ABD'deki hesaplarına giriş hakkı tanıdı. Guaido'yu destekleyen ABD yönetimi, Venezuela'ya yönelik bir askeri müdahaleyi de olasılıklar dışında bırakmıyor.

Yeni protesto çağrısı

Muhalefet lideri Juan Guaido, hafta sonu halkı Çarşamba gününden itibaren yeniden sokaklara çıkmaya çağırmıştı. Gösterilerde, özellikle orduya muhalefetin yanında yer alması ve ülkeye insani yardımların girmesine imkan tanıması çağrısında bulunması bekleniyor. Venezuela Parlamentosu, askerlerin muhalefetin yanında yer alması halinde bundan zarar görmemelerini garanti altına alan bir af yasası çıkarmıştı.

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Guaido: Avrupa ciddi olmalı

Geçen hafta çok sayıda Avrupa ülkesi Maduro'ya "serbest ve adil" yeni seçimlerin ilan edilmesi için sekiz günlük süre tanımıştı. Alman Bild gazetesine konuşan Guaido, Avrupa'nın ültimatom konusunda ciddi bir tutum sergilemesi gerektiğini belirterek, bu süreye bağlı kalınmaması halinde gereken sonuçları çıkarması gerektiğini söyledi. Guaido, "Burada bir diktatörlükte yaşıyoruz, baskı yapılması gerekiyor. Giderek daha fazla sayıda insan öldürülüyor. Rejimin tamamen yolsuzluğa bulaşmış olduğu da ortada" dedi.

Avrupa ülkelerinin Maduro'ya tanıdığı süre gelecek hafta sonu doluyor. Aralarında Almanya, Fransa ve İspanya'nın da bulunduğu ülkeler Venezula'da seçime gidilmemesi halinde yeni devlet başkanı olarak Juan Guaido'yu tanıyacaklarını duyurmuştu. Nicolas Maduro ise CNN Türk'e verdiği mülakatta, "Bize kimse ültimatom veremez" diyerek bu ültimatomu kabul etmediğini açıklamıştı.

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dpa,AFP/ BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe