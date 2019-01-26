 Maduro: Kimse bize ültimatom veremez | DÜNYA | DW | 27.01.2019

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DÜNYA

Maduro: Kimse bize ültimatom veremez

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro dört Avrupa ülkesinin tekrar seçime gitmesi için hükümete 8 gün süre tanımış olmasını "küstahlık" olarak niteledi.

Venezuela Präsident Nicolas Maduro (picture-alliance/AP Photo/A. Cubillos)

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro CNN Türk televizyonuna ülkesiyle ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Maduro, Venezuela'da yaşananlara ilişkin, "Türk halkı görecek, en sonunda biz galip geleceğiz. Bu darbe girişimini atlatacağız" şeklinde konuştu.

Maduro, Avrupa ülkelerinin verdiği sekiz günlük süre açıklamasına "Bu ültimatomu çekmeliler. Kimse bize ültimatom veremez. Eğer biri Venezuela’dan gitmek isterse gidebilir. Venezuela Avrupa’ya bağlı değil. Bu tamamen küstahlık" yanıtını verdi.

Berlin, Paris, Madrid ve Londra yönetimleri, sekiz gün içinde seçimlere gidilmemesi halinde Venezuelalı muhalif lider Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıklamıştı.

Venezuela'da muhalefet lideri ve Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido geçen Çarşamba günü Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun iktidarını "gayrimeşru" olarak nitelendirip kendini geçici devlet başkanı ilan etmişti. Bunun ardından on binlerce kişi sokaklara çıkarak Maduro yönetimini protesto etmiş, polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

 

AFP/BW/ET

©Deutsche Welle Türkçe

 

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