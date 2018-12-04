Maduro ikinci dönem göreve başlamak için yemin edecek

Siyasi ve ekonomik krizle sarsılan Güney Amerika ülkesi Venezuela'da Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre 3 milyondan fazla Venezuelalı ülkeyi terk ederken, Devlet Başkanı Maduro ikinci dönem görevine başlamak için bugün yemin edecek.

Bir düzine Latin Amerika ülkesi ve Kanada Maduro'nun geçen yıl yapılan seçimlerde tekrar seçilmesinin meşruluğunu reddederken, ABD, yolsuzlukla itham ettiği Venezuelalı yetkililere yaptırım uyguluyor. Avrupa Birliği de Venezuela'daki insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek Maduro yönetimine yaptırım uyguluyor.

Ancak Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales gibi Maduro'ya desteklerini göstermek için Karakas'a gelen birçok lider de bulunuyor. Türkiye'den de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın törene katılacağı bildirildi.

Maduro'nun popülaritesi hiper enflasyon, yükselen otoriterlik ve kıtlığın Venezuelalıların ülkeyi terk etmesine yol açması nedeniyle düşerken, Maduro devlet desteği alan gecekondu mahallelerinde destekçi buluyor.

Petrol zengini Venezuela Maduro göreve geldiğinde günde 3,5 milyon varil petrol üretirken bugün bu rakam üçte bir oranına düşmüş durumda. Eleştiriler yolsuzluk ve devlet petrol şirketi PDVSA'nın kötü yönetilmesine odaklanıyor. Ülkeden göç etmeyip kalan Venezuelalılar ise dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkelerinde aylık 5 dolarlık asgari ücretle geçinmek zorunda.

Hiperenflasyonla boğuşan Venezuela'da ekonomik kriz nedeniyle bir süredir gıda ve ilaç kıtlığı yaşanıyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro kendisini diktatör olmakla eleştirenlere karşı çıkıyor ve bu durumdan, ülkesine "ekonomik savaş" açmakla suçladığı ABD'yi sorumlu tutuyor.

Maduro'nun Mayıs ayında yapılan muhalefetin boykot ettiği cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 67,7'sini alarak seçildiği açıklanmıştı.

Reuters, AP/SSB,BÖ

©Deutsche Welle Türkçe