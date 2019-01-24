 Maduro: Başkanı olduğum hükümet görevde kalacak | DÜNYA | DW | 24.01.2019

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DÜNYA

Maduro: Başkanı olduğum hükümet görevde kalacak

Görevde kalacağını duyuran Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD’deki diplomatlarını ülkeye geri çağırdı. Maduro yaşananların "ABD teşvikli darbe" olduğunu söyledi. Hükümet karşıtı gösterilerde 26 kişi hayatını kaybetti.

Bildergalerie Venezuela Proteste Nicolas Maduro (Reuters/Miraflores Palace)

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Venezuela'da muhalif lider ve Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesiyle ülkede tırmanan siyasi kriz sürüyor. Sosyalist Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu durumu ABD'nin teşviki ile hazırlanan bir "darbe" olarak nitelendirdi.

Maduro, Perşembe günü yeni adli yılın açılışı dolayısıyla yaptığı konuşmada, görevini sürdüreceği mesajını verdi. Görevden alınması için herhangi bir anayasal neden bulunmadığını belirten Maduro, "Başkanı olduğum hükümet göreve devam edecek" şeklinde konuştu.

Maduro, Guaido'nun adımını "darbe" olarak nitelendirmesine rağmen, muhalefet ile diyalog kurulmasında Meksika ve Uruguay'ın arabuluculuk önerisine de sıcak baktığını ifade etti.

ABD ile de kriz tırmanıyor

ABD'nin Guaido'yu Venezuela'nın meşru devlet başkanı olarak tanıması, Maduro hükümeti ile Washington arasındaki gerilimi de artırdı. Washington'ın meşru devlet başkanı olarak tanımadığı Maduro, ülkesinin ABD’deki büyükelçilik ve konsolosluklarını kapatacağını da açıkladı. Maduro, ABD'de görev yapan Venezuelalı diplomatlara da ülkeye geri dönme talimatı verdi. Maduro, Washington'ın Guido'yu tanıması üzerine, daha önce de ABD ile diplomatik ilişkileri kestiklerini duyurmuştu.

Ülkede Maduro karşıtı gösteriler sürüyor

Ülkede Maduro karşıtı gösteriler sürüyor

Ordudan Maduro'ya destek

Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Çin, Meksika, Küba gibi ülkelerden destek alan Maduro, ülke içinde de ordudan destek aldı. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, "darbe" yapıldığını öne sürerek, Maduro'nun "meşru devlet başkanı" olduğunu vurguladı. Savunma Bakanı'nın açıklaması öncesinde sekiz üst düzey general de Maduro'ya olan "sadakatlerinin" tam olduğunu ve "mutlak itaatlerinin" olduğunu duyurdu.

OVCS: Protesto gösterilerinde 26 kişi öldü

Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu protesto için düzenlenen gösterilerde hafta başından bu yana en az 26 kişi yaşamını yitirdi. Başkent Caracas’da bulunan Sosyal Çatışmaları İzleme Merkezi (OVCS) adlı sivil toplum kuruluşunun yaptığı açıklamada, Pazartesi gününden beri ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen protesto gösterilerinde  26 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Örgüt daha önceki açıklamasında gösterilerde 16 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Bazı kentlerde güvenlik güçlerinin göstericilere göz yaşartıcı bomba ve plastik mermi ile müdahale ettiğini, göstericilerin ise polise taş attığı bildirildi.

BM Güvenlik Konseyinde acil oturum

Öte yandan ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Venezuela'daki krize ilişkin acil oturum çağrısında bulundu. Oturumun Cumartesi günü yapılması planlanıyor. Ancak Güvenlik Konseyi'nin ülkedeki krize ilişkin atabileceği adımlar henüz kesinlik kazanmadı. Oturuma ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da katılması bekleniyor.

AFP,AP,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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