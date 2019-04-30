 Maduro: Askeri liderler tam bağlılıklarını gösterdi | DÜNYA | DW | 30.04.2019

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DÜNYA

Maduro: Askeri liderler tam bağlılıklarını gösterdi

Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro, askeri liderlerle görüştüğünü ve "tam bağlılık" niteliğindeki desteklerini aldığını açıkladı. Muhalif lider Guaido daha önce ordunun kendisini desteklediğini söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro (Fotoğraf: Arşiv)

Venezuela Devlet Başkanı Maduro (Fotoğraf: Arşiv)

Muhalif lider Juan Guaido'nun orduya ayaklanma çağrısında bulunduğu Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro sessizliğini bozdu.

Maduro, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, askeri liderlerle konuştuğunu ve komutanların kendisine "tam bağlılıklarını" gösterdiğini belirtti.

"Çelikten sinirler!" ifadesini kullanarak Venezuelalıları dayanıklı olmaya davet eden Maduro, "barışın kazanmasını sağlamak için azami halk seferberliği" çağrısında bulundu. Venezuela Devlet Başkanı, "Biz kazanacağız" diye ekledi.

Venezuela'da geçen ocak ayında kendini devlet başkanı ilan eden Guaido, bugün başkent Caracas'ta beraberindeki bir grup silahlı askerle birlikte ordu ve halka ayaklanma çağrısında bulunmuştu. Askerlerin de kendisine destek verdiğini söyleyen Guaido, Maduro'nun devrilmesine yönelik planın "son aşamasına" gelindiğini ifade etmişti.

Venezuela hükümeti ise yaşananları "askeri darbe girişimi" olarak tanımlayarak Maduro destekçilerini Caracas'taki devlet başkanlığı sarayının etrafında toplanmaya çağırmıştı.

Guaido, beraberindeki askerlerle birlikte ordu ve halka ayaklanma çağrısında bulunmuştu.

Guaido, beraberindeki askerlerle birlikte ordu ve halka ayaklanma çağrısında bulunmuştu.

Guaido'dan DW'ye açıklama

Muhalif lider Guaido, Deutsche Welle televizyonuna verdiği özel demeçte de ordunun Venezuela'daki geçiş sürecini desteklediğini ve anayasaya sadık olduğunu söyledi. "Kübalı ajanların ve Küba ordusunun silahlı kuvvetler içerisindeki kovuşturma tedbirlerine rağmen artık Maduro'nun tarafında değiller" diyen Guaido "İktidarı gasbedenler Chavistler, anayasamızı tanımadılar ve halkı eziyorlar. Ne olursa olsun bizi engelleyemeyecekler. Sürecimiz adım adım ve anayasamız çerçevesinde barışçıl bir biçimde ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Guaido "Demokrasi hiç kuşkusuz sokaktaki insanların ve uluslararası toplumun desteğiyle Venezuela'ya geri dönecek" diye konuştu.

DW,rtr/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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