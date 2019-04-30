Maduro: Askeri liderler tam bağlılıklarını gösterdi

Muhalif lider Juan Guaido'nun orduya ayaklanma çağrısında bulunduğu Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro sessizliğini bozdu.

Maduro, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, askeri liderlerle konuştuğunu ve komutanların kendisine "tam bağlılıklarını" gösterdiğini belirtti.

"Çelikten sinirler!" ifadesini kullanarak Venezuelalıları dayanıklı olmaya davet eden Maduro, "barışın kazanmasını sağlamak için azami halk seferberliği" çağrısında bulundu. Venezuela Devlet Başkanı, "Biz kazanacağız" diye ekledi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza da Reuters ajansına yaptığı açıklamada ortada bir askeri darbenin olmadığını, muhalefetin ABD destekli bir darbe girişimi içinde olduğunu söyledi. Girişimin "doğrudan Washington’da planlandığını" ileri süren Arreaza, Devlet Başkanı Maduro’nun durumu kontrol altında tuttuğunu belirtti. Arreaza hükümetin şiddeti durdurmak ve barışı sağlamak için duruma müdahale ettiğini sözlerine ekledi.

Savunma Bakanı: Askerlerin yüzde 80'i kandırılmış

Aynı zamanda ordunun başındaki isim olan Savunma Bakanı Vladimir Padrino da "küçük ve önemsiz" olarak tanımladığı "darbe girişiminin" yenilgiye uğratıldığını ve ayaklanan askerlerin büyük bölümünün sokaklardan çekildiğini söyledi. Padrino, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, Guaido'ya destek amacıyla sokağa çıkan askerlerin yüzde 80'inin "kandırılmış" olduğunu ve komutanlarından aldıkları emirler doğrultusunda çekildiklerini belirtti.

Guaido yanlıları La Carlota askeri üssü yakınında toplandı

Zırhlı araç göstericilerin arasına daldı

Başkent Caracas yakınlarındaki La Carlota askeri üssü etrafında toplanan muhalif göstericilere hükümet güçlerince müdahale edildi. Venezuela güvenlik güçlerine ait zırhlı bir askeri aracın Guaido yanlısı protestocuların üzerine sürüldüğü ve protestocuların ezildiği görüntüler televizyon ekranlarına yansıdı.

Venezuela'da geçen ocak ayında kendini devlet başkanı ilan eden Guaido, bugün Caracas'ta beraberindeki bir grup silahlı askerle birlikte ordu ve halka ayaklanma çağrısında bulunmuştu. Askerlerin de kendisine destek verdiğini söyleyen Guaido, Maduro'nun devrilmesine yönelik planın "son aşamasına" gelindiğini ifade etmişti.

Venezuela hükümeti ise yaşananları "askeri darbe girişimi" olarak tanımlayarak Maduro destekçilerini Caracas'taki devlet başkanlığı sarayının etrafında toplanmaya çağırmıştı.

Juan Guaido

Guaido'dan DW'ye açıklama

Muhalif lider Guaido, Deutsche Welle televizyonuna verdiği özel demeçte de ordunun Venezuela'daki geçiş sürecini desteklediğini ve anayasaya sadık olduğunu söyledi. "Venezuela işgal altında. Elbette silahlı güçler içinde büyük bir kovuşturma var, hatta Küba istihbarat ve karşı istihbarat servisleri tarafından" diyen Guaido hükümetin 2018 yılından bu yana darbe içinde olduğunu ifade etti. "Ne olursa olsun bizi engelleyemeyecekler. Sürecimiz adım adım ve anayasamız çerçevesinde barışçıl bir biçimde ilerliyor" diyen Guaido "Demokrasi hiç kuşkusuz sokaktaki insanların ve uluslararası toplumun desteğiyle Venezuela'ya geri dönecek" diye konuştu.

DW,rtr/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe