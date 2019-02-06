 Maduro: ABD ile gizli görüşmeler yaptık | DÜNYA | DW | 15.02.2019

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DÜNYA

Maduro: ABD ile gizli görüşmeler yaptık

Siyasi krizle boğuşan Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Trump yönetimi ile gizli görüşme yaptıklarını söyledi. Maduro, krizi çözmek için Trump'la görüşmek konusunda umudunu koruduğunu belirtti.

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Trump yönetimi ile gizli görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Maduro, New York'ta yapılan iki görüşme sırasında Venezuela Dışişleri Bakanı'nın Washington'ın Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams'ı ülkesine çağırdığını açıkladı.

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Associated Press (AP) haber ajansına konuşan Maduro, ABD'nin muhalefet lideri Juan Guaido'yu tanımasının ardından patlak veren krizi çözmek için yakında ABD Başkanı Donald Trump'la görüşeceği yönündeki umudunu koruduğunu sözlerine ekledi.

Amerikalı yetkililer, Maduro yönetimiyle gizli görüşme yapıldığını yalanlamadı. Trump yönetiminden üst düzey bir isim, Maduro dahil Venezuela'da eski yetkililerle çıkış stratejilerini görüşmeye hazır olduklarını söyledi. 

Maduro'dan Trump'a tepki

Maduro, AP'ye verdiği röportajda, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılardan da ABD'nin petrol sektörüne yönelik ambargolarını sorumlu tuttu. Maduro, "Donald Trump'ın hastalıklı eli Venezuela'ya zarar veriyor" diye konuştu.

Dünya üzerinde en fazla petrol rezervine sahip ülke olan Venezuela'dan petrol alımına yönelik ABD'nin getirdiği kısıtlamalar, ülkenin farklı pazar arayışı içerisine girmesine neden oldu. Maduro, Asya piyasasına yönelik atılımlarla açığı kapatacaklarını söyledi.

"Asya ile yıllardır bir köprü inşa ediyoruz" diyen Maduro, "Başarılı bir rota, her yıl daha büyük miktarda petrol satın alıyorlar" değerlendirmesini yaptı.

Juan Guaido

Juan Guaido

Diktatör değerlendirmesine tepki

Maduro, ülkesine gönderilmek istenen insani yardımlara da tepki gösterdi. Venezuela lideri, Kolombiya'da bekletilen yardımlar için "Bizi asıyorlar, paramızı çalıyorlar ve sonra 'bu kırıntıları al' diyorlar ve bundan küresel bir gösteri çıkarmak istiyorlar" dedi.

Kendisine yönelik yapılan "diktatör" değerlendirmeleri için ise, bunun Batılı ülkelerin Chavez tarafından başlatılan devrimi zayıflatma çabası olarak gördüğünü söyledi. Maduro, karşı karşıya kaldığı baskı sonucu görevi bırakmayacağını da söyledi.

Ekonomik krizin perçesindeki Venezuela'daki siyasi kriz, muhalafet lideri Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesinin ardından patlak vermişti. ABD'nin de arasında olduğu çok sayıda Batılı ülke, Guaido'yu tanımıştı.

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Venezuela'da Maduro karşıtı kitlesel protesto yürüyüşü

AP/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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Venezuela'da Maduro karşıtı kitlesel protesto yürüyüşü  

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