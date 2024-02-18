Maden ocağını işleten şirketin Türkiye müdürüne gözaltı

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında son olarak altın madeni ocağını işleten Anagold Madencilik şirketinin Türkiye müdürü C.D.'nin de gözaltına alındığı bildirildi.

Şirketin Türkiye'deki müdürü C.D.'nin İliç'te adliyeye çıkarıldığı ve savcılıktaki ifadesinin sürdüğü haber veriliyor.

9 işçinin toprak altında kaldığı toprak kaymasına ilişkin başlatılan soruşturmada, aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Öte yandan Anadolu Ajansı’nın haberine göre toprak kaymasının yaşandığı gün sabah saatlerinde madenciler tarafından çekilen liç alanındaki çatlak fotoğrafları, bilirkişi raporunda delil olarak kullanıldı. Ajansın paylaştığı fotoğraflarda, yığın liç alanında biriktirilen topraklarda derin yarıkların oluştuğu görüldü.

DHA, ANKA / SSB, EC