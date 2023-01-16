Maden köyü tahliye edildi, tartışmaları sürüyor

Almanya'da kömür çıkarmak üzere boşaltılan köyü işgal eden çevre aktivistlerine polis müdahalesi tartışılıyor. Hükümet ortağı Yeşiller tepkilere rağmen uygulamayı savundu.

Almanya'da linyit madeni üzerinde yer alan Lützerath köyünün tahliyesine direnen çevrecilerin polis zoruyla uzaklaştırılması tepkilere yol açtı. Köyün bulunduğu Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, polisin çevrecilere yönelik tutumunu savundu. Reul, polisle yaşanan gerginlikten de göstericileri sorumlu tuttu.

CDU'lu Bakan Düsseldorf'ta yayımlanan Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte, Cumartesi günü köyde düzenlenen gösteri sırasında "provokasyon, düşmanlık ve polise yönelik saldırılar" yaşandığını belirterek, çıkan olaylardan göstericilerin mesul olduğunu ileri sürdü.

Göstericilerden polise suçlama

Cumartesi günü düzenlenen gösteriyi organize eden oluşumların ve Lützerath aktivistlerinin sözcüleri ise polisi göstericilere karşı aşırı derecede şiddet uygulamakla suçladı. "Lützerath lebt" (Lützeraht yaşıyor) girişiminin sözcüsü gösteri sırasında "İnanılmaz düzeyde polis şiddeti" ile karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi. Resmi kaynaklar 15 bin, çevreciler ise 30 bin civarında göstericinin katıldığı protesto gösterisinde çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Organizatörler yaralılar arasında durumları ağır olanların, hatta hayati tehlikesi bulunanların da olduğu belirtiliyor.

Polis göstericilere müdahale etti Fotoğraf: INA FASSBENDER/AFP

Yaralanmaların kısmen polisin sıktığı biber gazı, cop ve yumruk nedeniyle oluştuğu, insanların daha çok kafalarına aldıkları darbeler nedeniyle yaralandıkları da gelen bilgeler arasında.

Çevreciler köyün boşaltılarak, bölgenin maden ocağına dönüştürülmesine destek veren Alman hükümetine de tepkili. Özellikle iklim aktivistleri koalisyon ortağı Yeşillere yönelik sert eleştiriler yöneltiyor. Bu bağlamda eylemciler, partinin Kuzey Ren-Vestfalya temsilciliğinin eyalet başkenti Düsseldorf'taki merkezini de işgal etmişti.

Yeşiller'den savunma

Koalisyon ortağı Yeşiller Partisi lideri Ricarda Lang ise partisinin tutumunu savundu. Lang, Pazartesi günü ARD kanalında yaptığı açıklamada, partisinin Lützerath'ın boşaltılmasını mümkün kılan siyasi uzlaşmaya destek verdiğini belirterek, "Eğer Yeşiller hiçbir şey yapmasaydı bu Lützerath ve 500 kişinin daha yaşadığı diğer beş köyün kepçelerle kazılması anlamına gelecekti" dedi.

Yeşillerli siyasetçi "Bu benim için kişisel olarak kolay bir uzlaşma değildi, sanırım partimdeki pek çok kişi için de öyle" ifadelerini kullandı.

Lützerath'ın tahliyesi, federal hükümet ile Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti ve enerji şirketi RWE arasında yapılan anlaşmaya dayanıyor. Buna karşın eyalette kömür madenlerinin aşamalı olarak devre dışı bırakılmasının 2030 yılına kadar öne çekilmesini öngörüyor.

Lützerath'ta polis ve göstericiler karşı karşıya geldi Fotoğraf: INA FASSBENDER/AFP

Polis Çarşamba günü köyü işgalcilerden temizlemek için operasyon başlattı. Operasyon Pazar akşamı tamamlandı. Verilen bilgilere göre köyde ve ağaçların üzerinde tahtalarla yapılan kulübelerde artık aktivist kalmadı. Ancak iki aktivistin hâlâ kendi kazdıkları bir tünelde bulundukları ve buradan çıkmayı reddettikleri belirtiliyor.

AFP,epd/TY,JD