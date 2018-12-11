Macron'un tavizleri Sarı Yelekliler'e desteği azalttı

Fransa'da yapılan anketler, Sarı Yelekliler tarafından gerçekleştirilen hükümet karşıtı gösteriler üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Pazartesi günü açıkladığı önlem paketi sonrası, protestolara verilen desteğin kısmen azaldığını ortaya koydu.

Le Figaro gazetesi ve kamu yayın organı FranceInfo tarafından Odoxa şirketine yaptırılan ankete katılanların yüzde 54'ü, Macron'un verdiği tavizlere rağmen protesto gösterilerinin sürmesi gerektiğini belirtti. Aynı şirketin 22 Kasım'da yaptırdığı ankette bu oran yüzde 66'ydı.

Elabe şirketinin BFMTV kanalı için yaptığı ankete katılanların yüzde 52'si de gösterilerin devam etmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Elabe'nin geçen haftaki anketinde bu görüşteki katılımcıların oranı yüzde 63'tü.

Anketlere göre, Macron destekçilerinin yanı sıra merkez sol ve merkez sağdaki muhalefet partilerinin seçmenlerinin çoğunluğu protestoların sona erdirilmesinden yana. Ancak aşırı sağcı Ulusal Birlik partisi destekçilerinin ve radikal sol seçmenin çok büyük bölümü, gösterilerin sürdürülmesi gerektiği görüşünde.

"Sarı Yelekliler" grubundan birçok isim de Fransız medyasına yansıyan açıklamalarında gösterileri sürdürme isteğini dile getiriyor.

Fransa'daki olaylar

Fransa'daki hükümet karşıtı gösteriler 17 Kasım'da, "Sarı Yelekliler" olarak adlandırılan bir grup tarafından yakıt vergisi zammının protesto edilmesi amacıyla başlatılmıştı. Giderek daha geniş katılımlı bir hâl alan protestolar sırasında dört kişi hayatını kaybederken yüzlerce insan da yaralanmıştı.

Macron'un istifaya çağrıldığı gösterilerin ardından hükümet geçen hafta akaryakıt vergisi zammı planını iptal etmişti. Ancak hükümetin attığı geri adıma rağmen eylemlerini sürdüren protestocular, ekonomik eşitsizliğin giderilmesinin yanı sıra işçi, emekli ve öğrenci hakları dâhil diğer konulardaki taleplerini dile getirmek için gösterilere devam etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Pazartesi günü ulusa seslenerek, asgari ücrete Ocak'tan itibaren 100 euro zam yapılması ve ayda 2 bin eurodan az kazanan emeklilere getirilen sosyal güvenlik vergisi zammının iptal edilmesi için talimat verdiğini açıklamıştı. Varlık vergisinde yaptığı değişiklikle zenginleri kolladığı yönünde eleştirilen Macron, bu konuda ise geri adım atmamıştı.

DW,dpa/CÖ,BK

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