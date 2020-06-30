Macron'un sağ parfümlü yeni kabinesi

Fransa'da yeni hükümetin üyeleri belli oldu. Macron döneminin üçüncü hükümetinde yeni Başbakan Jean Castex’e ek olarak 30 bakan ve delege bakan ile bir hükümet sözcüsü görev yapacak. Yaş ortalaması 51 olan yeni kabinenin 17 kadın, 15 erkek üyesi var. Sadece bakanlar dikkate alındığında yeni kabinede 8’i erkek, 8’i kadın olmak üzere 16 bakan bulunuyor.

Yeni kabine açıklanmadan önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Yeşiller ve diğer sol partilerin son belediye seçimlerinde elde ettiği başarı sonrası daha sol ve sosyal çizgide bir kabine oluşturması bekleniyordu. Ancak yeni kabine bir öncekine oranla daha merkez sağ eğilimli. Yeni bakanların çoğunluğunu merkez sağ geçmişli isimler oluşturuyor. Macron’un merkez sağ eğilimli bir kabine oluşturması Nisan 2022’deki cumhurbaşkanı seçimine yatırım olarak değerlendiriliyor. Yeşiller ve sol partilerin talep ettiği sosyal eğilimli politikaları gerçekleştiremeyeceğini anlayan Macron’un merkez sağı etrafından toplamaya çalışacağı yorumları da yapılmakta.

Ünlü avukat Eric Dupond-Moretti, Adalet Bakanı oldu

Fransa’daki kimi siyasi gözlemciler, hükümetin rotayı merkez sağa çevirmesinin arkasında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin “parmağı olduğu” görüşünü savunuyor. Sarkozy ile Macron’un son aylarda sık sık görüştükleri biliniyor.

Buna karşılık Macron çevre konularında adım atacağı sinyalleri veriyor.

Dış politikada değişim yok

Bir önceki kabinede Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, yeni kabinede de bu koltuğunu korudu. 2012’den bu yana Fransa’nın Suriye ve Libya politikalarının mimarı olarak gösterilen Le Drian’ın koltuğunu koruması, Fransız dış politikasında 2022’ye kadar kayda değer bir değişikliğin olmayacağı şeklinde yorumlanıyor. Aynı şekilde bir önceki kabinede Savunma (Ordular) Bakanlığı yapan Florence Parly de yeni kabinede bu görevi sürdürüecek.

Le Drian ve Parly, son zamanlarda Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Libya politikalarını sert dille eleştirmiş, Türkiye’nin AB ve NATO ile ilişkilerinin sorgulanması için bu iki kurum düzeyinde girişim başlatmıştı. Fransa’nın girişimi üzerine AB dışişleri bakanları 13 Temmuz’da Türkiye gündemli bir videokonferans düzenleyecek. Fransa’nın bu toplantıda Türkiye’ye yeni yaptırımlar uygulanmasını talep edeceği bildiriliyor.

Le Drian, 8 Temmuz Çarşamba günü Fransız Senatosu Dışişleri-Savunma-Silahlı Kuvvetler Komisyonu tarafından düzenlenecek “Libya ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler” temalı oturuma konuşmacı olarak katılacak. Fransız bakanın bu oturumda Türkiye ile ilişkiler konusunda açıklamalarda bulunması ve Ankara’ya yanıt vermesi bekleniyor. Aynı komisyon aynı gündemle geçen hafta düzenlediği oturuma konuşmacı olarak Türkiye’nin Paris büyükelçisi İsmail Hakkı Musa davet etmişti. Musa’nın komisyon önündeki kimi ifadelerinin “asılsız” olduğunu savunan Fransız Dışişleri Bakanlığı ise ertesi gün açıklama yayınlamış ve bu rahatsızlığın büyükelçiye bildirildiğini belirtmişti.

Adalete tartışmalı ceza avukatı

Yeni kabinenin en büyük sürprizi Adalet Bakanlığına getirilen ünlü ceza avukatı Eric Dupond-Moretti oldu. Açık sözlülüğüyle tanınan Dupond-Moretti son yıllarda özellikle yargıçlar ve savcılara yönelik ithamlarıyla gündeme gelmekteydi. En çetrefilli davaların avukatı olarak ün yapmış olan Dupond-Moretti, Fransız milli futbolcular Mathieu Valbunea ve Karim Benzema’yı karşı karşıya getiren şantaj kasetleri davasında Benzema’nın avukatlığını da üstlenmişti.

Yeni İçişleri Bakanı Gerald Darmanin cinsel şiddetle suçlanıyor

Dupond-Moretti’nin Adalet Bakanlığına getirilmesi ülkede yargı memurlarını temsil eden sendikaların tepkisine neden oldu. Sendikalar, Dupond-Moretti’nin Adalet Bakanlığına getirilmesini "yargıya karşı savaş ilanı” olarak niteliyor. Dupond-Moretti ise bakanlık devir teslim töreninde yaptığı konuşmada “Ben kimseyle savşmıyorum, diyaloğun bakanı olacağım” şeklinde konuştu. Feministler tarafından “maço” olarak tanımlanan Dupond-Moretti, avcılık ve boğa güreşi tutkunu kimliğiyle de ün yapmış bir isim.

Cinsel şiddetle suçlanan İçişleri Bakanı

Feministlerin yeni kabinede en çok tepki gösterdikleri isim ise İçişleri Bakanlığına getirilen Gerald Darmanin oldu. Darmanin hakkında 2009 yılına dayanan “cinsel taciz ve tecavüz” suçlaması bulunuyor. Suçlamayla ilgili yargı süreci Fransız mahkemeleri önünde devam ediyor. Darmanin bu sabah görevini teslim alırken bir grup Fransız feminist bakanlık binası dışında protesto eylemi gerçekleştirdi. Feministler Adalet ve İçişleri bakanlarını protesto amacıyla öğleden sonra Paris Madeleine Kilisesi önünde bir diğer eylem daha düzenledi.

Kayhan Karaca / Strasbourg

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