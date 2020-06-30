 Macron′un sağ parfümlü yeni kabinesi | AVRUPA | DW | 07.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Macron'un sağ parfümlü yeni kabinesi

Cumhurbaşkanı Macron merkez sağ ağırlıklı yeni bir hükümet oluşturdu. İki bakanı feministlerin hedefinde olan yeni hükümetin Türkiye politikasında değişiklik beklenmiyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa'da yeni hükümetin üyeleri belli oldu. Macron döneminin üçüncü hükümetinde yeni Başbakan Jean Castex’e ek olarak 30 bakan ve delege bakan ile bir hükümet sözcüsü görev yapacak. Yaş ortalaması 51 olan yeni kabinenin 17 kadın, 15 erkek üyesi var. Sadece bakanlar dikkate alındığında yeni kabinede 8’i erkek, 8’i kadın olmak üzere 16 bakan bulunuyor.

Yeni kabine açıklanmadan önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Yeşiller ve diğer sol partilerin son belediye seçimlerinde elde ettiği başarı sonrası daha sol ve sosyal çizgide bir kabine oluşturması bekleniyordu. Ancak yeni kabine bir öncekine oranla daha merkez sağ eğilimli. Yeni bakanların çoğunluğunu merkez sağ geçmişli isimler oluşturuyor. Macron’un merkez sağ eğilimli bir kabine oluşturması Nisan 2022’deki cumhurbaşkanı seçimine yatırım olarak değerlendiriliyor. Yeşiller ve sol partilerin talep ettiği sosyal eğilimli politikaları gerçekleştiremeyeceğini anlayan Macron’un merkez sağı etrafından toplamaya çalışacağı yorumları da yapılmakta.

Ünlü avukat Eric Dupond-Moretti, Adalet Bakanı oldu

Ünlü avukat Eric Dupond-Moretti, Adalet Bakanı oldu

Fransa’daki kimi siyasi gözlemciler, hükümetin rotayı merkez sağa çevirmesinin arkasında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin “parmağı olduğu” görüşünü savunuyor. Sarkozy ile Macron’un son aylarda sık sık görüştükleri biliniyor.

Buna karşılık Macron çevre konularında adım atacağı sinyalleri veriyor.

Dış politikada değişim yok

Bir önceki kabinede Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, yeni kabinede de bu koltuğunu korudu. 2012’den bu yana Fransa’nın Suriye ve Libya politikalarının mimarı olarak gösterilen Le Drian’ın koltuğunu koruması, Fransız dış politikasında 2022’ye kadar kayda değer bir değişikliğin olmayacağı şeklinde yorumlanıyor. Aynı şekilde bir önceki kabinede Savunma (Ordular) Bakanlığı yapan Florence Parly de yeni kabinede bu görevi sürdürüecek.

Le Drian ve Parly, son zamanlarda Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Libya politikalarını sert dille eleştirmiş, Türkiye’nin AB ve NATO ile ilişkilerinin sorgulanması için bu iki kurum düzeyinde girişim başlatmıştı. Fransa’nın girişimi üzerine AB dışişleri bakanları 13 Temmuz’da Türkiye gündemli bir videokonferans düzenleyecek. Fransa’nın bu toplantıda Türkiye’ye yeni yaptırımlar uygulanmasını talep edeceği bildiriliyor.

Le Drian, 8 Temmuz Çarşamba günü Fransız Senatosu Dışişleri-Savunma-Silahlı Kuvvetler Komisyonu tarafından düzenlenecek “Libya ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler” temalı oturuma konuşmacı olarak katılacak. Fransız bakanın bu oturumda Türkiye ile ilişkiler konusunda açıklamalarda bulunması ve Ankara’ya yanıt vermesi bekleniyor. Aynı komisyon aynı gündemle geçen hafta düzenlediği oturuma konuşmacı olarak Türkiye’nin Paris büyükelçisi İsmail Hakkı Musa davet etmişti. Musa’nın komisyon önündeki kimi ifadelerinin “asılsız” olduğunu savunan Fransız Dışişleri Bakanlığı ise ertesi gün açıklama yayınlamış ve bu rahatsızlığın büyükelçiye bildirildiğini belirtmişti.

Adalete tartışmalı ceza avukatı

Yeni kabinenin en büyük sürprizi Adalet Bakanlığına getirilen ünlü ceza avukatı Eric Dupond-Moretti oldu. Açık sözlülüğüyle tanınan Dupond-Moretti son yıllarda özellikle yargıçlar ve savcılara yönelik ithamlarıyla gündeme gelmekteydi. En çetrefilli davaların avukatı olarak ün yapmış olan Dupond-Moretti, Fransız milli futbolcular Mathieu Valbunea ve Karim Benzema’yı karşı karşıya getiren şantaj kasetleri davasında Benzema’nın avukatlığını da üstlenmişti.

Yeni İçişleri Bakanı Gerald Darmanin cinsel şiddetle suçlanıyor

Yeni İçişleri Bakanı Gerald Darmanin cinsel şiddetle suçlanıyor

Dupond-Moretti’nin Adalet Bakanlığına getirilmesi ülkede yargı memurlarını temsil eden sendikaların tepkisine neden oldu. Sendikalar, Dupond-Moretti’nin Adalet Bakanlığına getirilmesini "yargıya karşı savaş ilanı” olarak niteliyor. Dupond-Moretti ise bakanlık devir teslim töreninde yaptığı konuşmada “Ben kimseyle savşmıyorum, diyaloğun bakanı olacağım” şeklinde konuştu. Feministler tarafından “maço” olarak tanımlanan Dupond-Moretti, avcılık ve boğa güreşi tutkunu kimliğiyle de ün yapmış bir isim.

Cinsel şiddetle suçlanan İçişleri Bakanı

Feministlerin yeni kabinede en çok tepki gösterdikleri isim ise İçişleri Bakanlığına getirilen Gerald Darmanin oldu. Darmanin hakkında 2009 yılına dayanan “cinsel taciz ve tecavüz” suçlaması bulunuyor. Suçlamayla ilgili yargı süreci Fransız mahkemeleri önünde devam ediyor. Darmanin bu sabah görevini teslim alırken bir grup Fransız feminist bakanlık binası dışında protesto eylemi gerçekleştirdi. Feministler Adalet ve İçişleri bakanlarını protesto amacıyla öğleden sonra Paris Madeleine Kilisesi önünde bir diğer eylem daha düzenledi.  

Kayhan Karaca / Strasbourg

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Fransa’nın yeni başbakanı Jean Castex oldu

Fransa’da üç yıldır hükümette olan Başbakan Edouard Philippe ve kabinesi istifa etmesinin ardından başbakanlığa Jean Castex atandı. (03.07.2020)  

Fransa'dan NATO'ya Türkiye tepkisi

Fransa NATO'nun Akdeniz'deki Deniz Gardiyanı operasyonundan geçici olarak çekildiğini açıkladı. Paris'in Türkiye'ye yönelik taciz iddiasının incelendiği NATO raporundan memnun kalmadığı belirtiliyor. (01.07.2020)  

Türkiye'den Fransa'ya: İhlallere göz yumuyor

Türkiye, Paris'i Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın Libya'ya yönelik silah ambargosunu ihlal etmelerine göz yumarak Genaral Halife Hafter'e destek vermekle suçladı. (01.07.2020)  

Merkel: Türkiye-Fransa gerilimi çok ciddi

Almanya Başbakanı Merkel, Federal Meclis'te milletvekillerinin sorularını yanıtlarken NATO'daki Türk-Fransız gerginliği, Türkiye-AB ilişkileri ve mülteci mutabakatıyla ilgili açıklamalar yaptı. (01.07.2020)  

Çavuşoğlu: Fransa özür dilemeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa’nın NATO'ya Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili doğru bilgi vermediğini ve bu konuda Paris’in özür dilemesi gerektiğini ifade etti. (02.07.2020)  

Benzer içerik

Der türkische Aussenminister Mevlut Cavusoglu

Çavuşoğlu: Fransa bir darbeciyi destekliyor 30.06.2020

Libya konusunda Fransa ve Türkiye arasında eleştirilerin dozu artıyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa'yı dürüst davranmamakla eleştirdi. Çavuşoğlu, Fransa'nın Libya'da bir darbeciyi desteklediğini söyledi.

Symbolbild I Emmanuel Macron I Wahl 2020

Macron: Türkiye Libya'da cezai sorumluluk taşıyor 29.06.2020

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Türkiye'nin Libya politikasını sert dille eleştirdi. Macron, bölgeye "savaşçı ithal etmekle" suçladığı Türkiye'nin davranışlarının cezai sorumluluk taşıdığını savundu.

Libyen LNA Kämpfer

Türkiye'den Fransa'ya: İhlallere göz yumuyor 01.07.2020

Türkiye, Paris'i Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın Libya'ya yönelik silah ambargosunu ihlal etmelerine göz yumarak Genaral Halife Hafter'e destek vermekle suçladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Arşiv - Midilli Adası'ndan başkent Atina'ya tahliye edilen Afganistanlı sığınmacılar (14.06.2020)

Atina: İltica süreci hızlandırıldı

Yunanistan, sığınmacıların önemli bir bölümünün anakaradaki merkezlere tahliye edilmesinin ardından, Ege Denizi'ndeki adalarda durumun görece iyileştiğini ve sığınma başvurularının da hızlandırıldığını açıkladı.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp Liverpool'ün 30 yıllık şampiyonluk hayalini gerçekleştirdi.  