 Macron′un kürtaj çağrısı yeni AP başkanını zorlayacak | Avrupa | DW | 19.01.2022

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Avrupa

Macron'un kürtaj çağrısı yeni AP başkanını zorlayacak

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Avrupa Parlamentosu'nda kürtaj hakkının AB Temel Haklar Bildirgesi'ne alınmasını istedi. Bu talep, kürtaja karşı çıkan yeni AP Başkanı Metsola'yı zorlayacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün AP Genel Kurulu'nda konuştu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün AP Genel Kurulu'nda konuştu

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını 1 Ocak 2022'de üstlenen Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Temel Haklar Bildirgesi'ne çevre koruma ve kürtaj hakkının da dahil edilmesi çağrısında bulundu.

Macron, Çarşamba günü Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yaptığı konuşmada, "Çevre koruma ve kürtaj hakkını açıkça ele almak için bildirge tüzüğünün güncellenmesi gerekiyor" dedi.

Macron'un kürtaj hakkı konusundaki çıkışının geçtiğimiz Salı günü Avrupa Parlamentosu başkanlığına seçilen Maltalı siyasetçi Roberta Metsola için sıkıntılı olabileceği belirtiliyor. AP'nin muhafazakar başkanı kürtaja karşı olduğunu açıklamıştı.

AP Başkanı Roberta Metsola

AP Başkanı Roberta Metsola

Macron konuşmasında ayrıca, Fransa'nın 1 Ocak'tan itibaren 6 aylığına üstlendiği AB dönem başkanlığı sırasında sürdürülebilir, güçlü ve bağımsız bir Avrupa oluşturmaya  yönelik çalışmalar yapılacağını söyledi. Avrupa Birliği'nin demokrasi, ilerleme ve barış vaatlerini yeniden sağlamlaştırmanın gerekli olduğunu vurgulayan Macron, bunun için temelde hukukun üstünlüğü ilkesinin savunulması gerektiğini, aksi takdirde keyfi uygulamalar tehdidiyle karşı karşıya kalınacağını söyledi.

Macron, konuşmasında iklim değişikliği, dijitalleşme ile Avrupa'da güvenlik ve barış konularını güncel zorluklar olarak nitelendirdi.

"AB sadece krizlere tepki göstermemeli, ileriye dönük davranmalı ve geleceğini diğer ülkelerin kararlarına bağımlı hale getirmemeli" diye konuşan Fransa Cumhurbaşkanı, açılış konuşmasının ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

AFP,dpa/TY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

 

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Kıbrıs üzerindeki göç baskısı artıyor

Güney Kıbrıs'a yıl başından bu yana geçiş yapan sığınmacı sayısının 700'ü aştığı bildirildi. Sığınmacıların kamplara sığmadığı ve suç vakalarının arttığı bildiriliyor.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  