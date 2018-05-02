Macron'un gösterici döven koruması gözaltına alındı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 1 Mayıs'ta protestocu dövdüğü ortaya çıkan koruması Alexandre Benalla gözaltına alındı.

Le Monde gazetesinin internet sitesinde önceki gün yayınlanan görüntülerde, sivil bir görevli olmasına karşın polis kaskı takan Alexandre Benalla’nın, genç bir göstericiyi dövdüğü görülüyordu.

Macron'un gözaltına alınan koruması Alexandre Benalla

Fransız kamuoyunda büyük tepki çeken ve Cumhurbaşkanı Macron'un görev süresi boyunca yaşanan en büyük krize yol açan görüntüler nedeniyle olay hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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Soruşturma kapsamında Benalla gözaltına alındı. Savcılıktan Alman haber ajansı dpa’ya yapılan açıklamada, Benalla hakkında "şiddet uygulamak" ve polis memuru kimliğine bürünerek "yetki gasbında" bulunmak gibi suçlamalar bulunduğu belirtildi.

İşine de son verildi

Macron, tepkilerin artması nedeniyle Benalla'nın işine son verdi. Cumhurbaşkanlığı ofisinden kaynaklar, çıkan görüntüler sonrası kamuoyuna yansıyan olayın hemen ardından Benalla'nın 15 gün açığa alındığını ve ardından başka bir göreve kaydırıldığını söyledi. Ancak muhalefet, cumhurbaşkanlığı ofisini olayı örtbas etmekle suçluyor.

Benalla ve Macron

Benalla, Macron’un 2017 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası boyunca güvenlik görevlisi olarak çalıştı. Macron’un kazanmasının ardından da görevine Elysee Sarayı'nda devam etti. Benalla Fransa eski Cumhurbaşkanı François Hollande döneminde de görev yapmış ancak "yanlış tutumu" nedeniyle açığa alınmıştı.

DW,AFP,dpa/GA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe