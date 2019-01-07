Macron’dan "Ulusal Müzakere" girişimi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yeleklilerin protestoları sonucu ülkesinde yaşanan toplumsal bölünmeyi "Ulusal Müzakere" ile gidermeyi amaçlıyor.

Macron yaptığı çağrıda, 15 Mart’a dek ülkenin tamamında organize edilecek diyalog toplantılarına yoğun bir katılım talebinde bulundu. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron’un Pazar günü halkına yönelik yayınladığı mektubunda, bugüne dek görülmemiş bir girişimden söz ettiği bildirildi.

Düzenlenen müzakerelerde gündeme gelecek önerilerin nihayetinde, "Ulus İçin Yeni Bir Sözleşme" başlığı altında toplanacağını ifade eden Fransız lider, Nisan ayında da bu tartışmalardan gerekli sonuçları çıkaracağını duyurdu.

Yapılacak müzakerelerin bir seçim ya da referandum olmadığını belirten Emmanuel Macron, bugüne dek izlediği politik çizgisinin ana hatlarında bir değişiklik olmayacağının da altını çizdi.

Emmanuel Macron halka müzakere çağrısı yaptı

Sarı Yelekliler protestoları ile ülkede yaşanan kriz sonucu kamuoyu nezdinde popülaritesini önemli ölçüde yitiren genç cumhurbaşkanı mektubunda, vatandaşlarının öfkesini ve hoşnutsuzluğunu anlayabildiğini ifade ederek, “bu sabırsızlığı paylaşıyorum“ dedi.

"Ulusal Müzakere" olarak adlandırılan kitlesel tartışmaların ana başlıklarını, vergiler, kamu harcamaları, kamusal yapı, ekolojik değişim, demokrasi ve sıkça tartışılan göç konuları oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Macron mektubunda, göç konusuyla ilgili olarak parlamento tarafından tespit edilecek yıllık hedefler konusunun tartışılabileceğini belirtti.

Kamuoyunun müzakerelerden beklentisi düşük

Söz konusu müzakerelerle ilgili detaylar Pazartesi günü Başbakan Edouard Philippe tarafından açıklanacak. Salı gününden itibaren de halkın, eleştirileri ve reform önerileri belediye binalarında oluşturulacak ilgili birimlerde kayıt altına alınacak.

Cumartesi günü de protestolar devam etti

Ancak France Info televizyonu ve Le Figaro gazetesinin yaptırdığı bir ankete göre halkın yüzde 70’i bu müzakerelerden olumlu bir sonuç çıkacağına inanmıyor. Son olarak Cumartesi günü ülke çapında yaklaşık 84 bin kişi Sarı Yelekliler protestolarına katılarak bir kez daha Macron’un reform siyasetine karşı çıkmıştı.

Protestocuların bir bölümü de Cumhurbaşkanı Macron’un istifasını talep ediyor. İki aydan bu yana devam eden gösterilerde göstericilerle güvenlik güçleri arasında bugüne dek birçok kez şiddet olayları da yaşandı.

dpa / ET,GA

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