Macron'dan Trump'a yanıt: Müttefikler birbirine saygılı olmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter üzerinden Fransa’ya ve kendisine yönelttiği alaycı ve ağır eleştirilere yanıt verdi. Macron, Fransa ile ABD'nin "tarihi müttefik” olduklarını belirterek, müttefikler arasında saygının olması gerektiği vurgusu yaptı. Macron ayrıca Fransa’nın ABD’ye tabi bir ülke olmadığını söyledi.

Fransız TF1 televizyon kanalına konuşan Macron, ABD Başkanı Trump’ın bir gün önce Fransa’yı ağır bir şekilde eleştiren paylaşımlarıyla ilgili olarak "Tarihimizdeki her anda (ABD ile) müttefiktik ve bu sebepten müttefikler arasında saygı olmalıdır” dedi. Macron konuşmasında müttefiklik ilişkisine örnek olarak Fransa'nın Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nda verdiği desteği ve ABD’nin de her iki dünya savaşında Fransa’ya verdiği desteği gösterdi.

Fransızların kendisinden Trump’ın tweetlerine yanıt vermesini beklemediğini düşündüğünü ifade eden Fransa Cumhurbaşkanı, halkın daha ziyade "bu önemli tarihi” devam ettirmesini istediğini belirtti. Twitter üzerinden yaptığı bu paylaşımlarıyla Trump’ın ABD halkını hedeflediğini ve bu durumu iç siyaset için kullandığını düşündüğünü ifade eden Macron, Trump’ın bunu yapmasına “izin verdiğini” de sözlerine ekledi.

Hafta sonunda Birinci Dünya Savaşı’nın sona erişinin 100'üncü yıldönümü etkinlikleri için Paris'e giden Trump, bu geziden döndükten sonra Salı günü Fransa’yı, Macron'un Avrupa ordusu önerisini, Macron'un popülerliğini ve Fransız şarapları üzerinde ABD ile Fransa arasındaki ticari ilişkileri eleştiren beş Twitter paylaşımı yapmıştı.

Paylaşımların ilkinde Trump, “Emmanuel Macron ABD, Çin ve Rusya’ya karşı Avrupa’nın kendi ordusunu kurmasını öneriyor. Ancak Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’nı (başlatan) Almanya’ydı – Bu Fransa için nasıl sonuçlandı? ABD oraya gelmeden önce Paris’te Almanca öğrenmeye başlamışlardı. NATO için ya ödeme yapın ya da yapmayın!” ifadelerini kullanmıştı.

Macron: Müttefik olmak tabi olmak değil

Macron ayrıca Trump’ın geçen hafta yaptığı Avrupa ordusu eleştirileriyle ilgili ne düşündüğü sorusuna "ABD bizim tarihi müttefikimiz ve bu böyle olmaya devam edecek. Bir müttefik ile birlikte bütün riskleri göze alırız ve en zorlu operasyonları yürütürüz. Ancak müttefik olmak demek tabi devlet olmak demek değildir” diyerek yanıt verdi.

Macron, geçen hafta yaptığı açıklamalarda Avrupa'nın kendisini koruması için bir Avrupa ordusuna ihtiyaç duyduğunu belirtmiş, ABD Başkanı Trump ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çin ve Rusya'nın yanında ABD'nin de tehdit olarak tanımlanmasını "aşağılayıcı" olarak nitelendirmişti. Trump ayrıca Avrupa'nın NATO'ya daha fazla mali katkı sağlaması gerektiğini de belirtmişti. Almanya Başkanı Angela Merkel de Macron'un Avrupa ordusu sözlerine destek veren açıklamalarda bulunmuştu.

rtr,AFP/DÇÜ,BK

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