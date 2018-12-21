Macron'dan Trump'a: Müttefik güvenilir olmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararından derin üzüntü duyduğunu dile getirdi. "Bir müttefik güvenilir olmalı" diyen Macron, "Müttefik olmak omuz omuza savaşmak demek. Bu bir devlet başkanı ve ordu lideri için en önemli şeydir" ifadesini kullandı.

Çad ziyareti sırasında konuşan Macron, Trump'ın kararı sonrası Savunma Bakanlığı görevini bırakacağını açıklayan James Mattis'ten de övgüyle bahsetti. Fransa Cumhurbaşkanı, "Burada, General Mattis'e saygılarımı sunuyorum. Bir yıl boyunca ne kadar güvenilir bir ortak olduğunu gördük" diye konuştu.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası Fransa, Suriye'de terörle mücadelenin süreceğini açıklamıştı. Fransa'nın AB Bakanı Nathalie Loiseau, "Koalisyon, Suriye'de önemli bir aşama kaydetti. Ama mücadele sürüyor. Biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz" demişti. Fransa'nın Savunma Bakanı Florence Parly de "Askerlerinizi öyle bir günde çekemezsiniz" diyerek IŞİD'in yeniden yapılanabileceği uyarısını yapmıştı.

Trump, IŞİD'in Suriye'de yenildiğini belirterek ABD askerlerinin evlerine döneceğini açıklamıştı. Trump'ın açıklaması üzerine ABD'nin Savunma Bakanı Jim Mattis ve ABD'nin IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk görevlerini bıraktıklarını açıklamıştı.

AFP/ÖA,GA

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