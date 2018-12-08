 Macron′dan Sarı Yelekliler′e karşı önlem paketi | AVRUPA | DW | 10.12.2018

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AVRUPA

Macron'dan Sarı Yelekliler'e karşı önlem paketi

Fransa'da Sarı Yelekliler tarafından düzenlenen hükümet karşıtı gösterileri yatıştırmayı amaçlayan Cumhurbaşkanı Macron, mini bir önlem paketi açıkladı. Alınan kararlar içinde 100 euroluk asgari ücret zammı da var.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede 17 Kasım'da başlayan ve yaklaşık üç haftadır süren hükümet karşıtı protestolarla ilgili açıklamada bulundu. Kamuoyunun hayat pahalılığından kaynaklanan "öfke ve infialini" anlayabildiğini ifade eden Macron, buna karşın, şiddet olaylarının arkasında olan insanlara "müsamaha" gösterilmeyeceğini ve "hiçbir öfkenin" polise saldırmayı ya da dükkânları yağmalamayı meşru kılmayacağını ifade etti.

Protestolar nedeniyle aldığı bir dizi kararı açıklayan Macron, hükümetten asgari ücrete Ocak'tan itibaren 100 euro zam yapılmasını istediğini söyledi. Fransa'da asgari ücret şu an brüt bin 498 euro. Vergiler düşüldüğünde ise bu meblağ bin 185 euroya iniyor.

Televizyonlardan canlı yayınlanan açıklamasında Fransızlara seslenen Macron, ayda 2 bin eurodan az kazanan emeklilere getirilen sosyal güvenlik vergisi zammının da 2019'da iptal edileceğini duyurdu.

Frankreich Gelbwestenprotest in Paris

Varlık vergisinde geri adım yok

Varlık vergisinde yaptığı değişiklikle zenginleri kolladığı yönünde eleştirilen Macron, bu konuda ise geri adım atmayacağını ancak vergi kaçakçılığıyla mücadele edeceğini söyledi.

"Açıklamalarımla geçmişte bazılarınızı incittiğimi biliyorum" diyen Fransa Cumhurbaşkanı, daha çok düşük gelirli insanların katıldığı protestoların, uzun yıllara dayanan sorunların sonucu olduğunu savundu.

"Bu, dünden gelen bir sıkıntı değil" ifadesini kullanan Macron, "Kırk yıllık bir rahatsızlık, gün yüzüne çıkıyor" diye ekledi.

Frankreich Proteste

Olaylarda dört kişi ölmüştü

Fransa'daki hükümet karşıtı gösteriler, "Sarı Yelekliler" olarak adlandırılan bir grup tarafından yakıt vergisi zammının protesto edilmesi amacıyla başlatılmıştı. Giderek daha geniş katılımlı bir hâl alan protestolar sırasında dört kişi hayatını kaybederken yüzlerce insan da yaralanmıştı. Ölenler arasında, göz yaşartıcı gaz kapsülü isabet eden 80 yaşındaki bir kadın da bulunuyor.

Hükümet geçen Salı günü akaryakıt vergisi zammı planını altı aylığına askıya almıştı. Bir gün sonra da Macron söz konusu zam planının tamamen iptal edildiğini açıklamıştı. Ancak hükümetin attığı geri adıma rağmen eylemlerini sürdüren protestocular, ekonomik eşitsizliğin giderilmesinin yanı sıra işçi, emekli ve öğrenci hakları dâhil diğer konulardaki taleplerini dile getirmek için gösterilere devam ediyordu.

DW,AFP,AP,rtr/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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