 Macron’dan PYD’ye “aktif destek” | AVRUPA | DW | 19.04.2019

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AVRUPA

Macron’dan PYD’ye “aktif destek”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün Paris’te Elysée Sarayı’nda Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün Paris’te Elysée Sarayı’nda Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile görüştü. Görüşme, önceden basına duyurulmadan gerçekleşti.

Görüşmeye SDG adına “Kuzey ve Doğu Suriye Federasyonu” Eş Başkanı Ebid Hemid Mehbaş, YPG temsilcisi Nesrin Abdullah ve PYD Fransa Temsilcisi Halid İsa katıldı.

Görüşme sonrası Fransız Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Emmanuel Macron’un “aktif desteğin sürdürüleceğine” dair SDG’ye güvence verdiği bildirildi.  Macron’un, Uluslararası Koalisyon tarafından desteklenen SDG’nin IŞİD’le mücadeledeki “belirleyici rolünü” övdüğünün belirtildiği açıklamada, “Cumhurbaşkanı, başta ele geçirilen teröristler ve ailelerinin yönetimi olmak üzere, kolektif güvenlik açısından tehdit tehdit oluşturmaya devam eden IŞİD’le mücadelede Fransa’nın aktif desteğinin devam edeceği konusunda kendilerine güvence vermiştir” ifadeleri kullanıldı.

Finansal destek

Macron görüşmede Suriye’nin kuzeydoğusunun istikrarın önemine de değindi. Suriye’de sivillerin sosyo-ekonomik istikrarı ve insani ihtiyaçları için Fransa’nın finansal destek tedarik edeceğini bildirdi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, 1 Nisan’da yaptığı açıklamada Suriye’nin kuzeydoğusunda yerlerinden edilmiş sivillerin yaşadığı kamplar için 1 milyon euro kaynak sağlayacaklarını bildirmişti.

Bağuz'daki Suriye Demokratik Güçleri

Bağuz'daki Suriye Demokratik Güçleri

Türkiye mesajı

Macron bugünkü görüşmede Türkiye’yle ilgili mesaj da verdi. Suriye’nin kuzeydoğusunda “Suriye halkının tüm bileşenlerini içine alan bir yönetişim ihtiyacına” işaret etti. Fransa’nın, “Türkiye’nin güvenliğine ve Türkiye-Suriye sınırında gerginliğin düşürülmesine olan bağlılığını” ifade etti. Fransa’nın Suriye sorununa kapsayıcı siyasi çözümü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde gördüğünü hatırlattı.

Macron’un destek vaadi, görüşme sonrası basına açıklamada bulunan SDG heyeti tarafından da doğrulandı. Heyette yer alan Ebid Hemid Mehbaş, “Cumhurbaşkanı Macron, Fransa’nın özerk yönetime desteğine ek olarak ekonomik ve yeniden inşa desteğini de yineledi” dedi.

İlk görüşme değil

Emmanuel Macron Mart 2018’de de makamında bir SDG heyetini kabul etmiş ve IŞİD’le mücadelede kendilerine Fransa’nın desteği konusunda güvence vermişti.

Fransa’nın, ana unsurunu PYD-YPG’nin oluşturduğu SDG’ye desteği yeni değil. Macron’dan önce cumhurbaşkanlığı yapan François Hollande da Ocak 2015’te Paris’te Charlie Hebdo gazetesine yönelik terör saldırısının hemen ardından, 8 Şubat 2015 tarihinde Elysée Sarayı’nda bir PYD-YPG heyetini kabul etti. Bu görüşme sonrasında Fransız devletinin onayıyla Mayıs 2016’da Paris’te “Rojava Temsilciliği” açıldı. Cumhurbaşkanlığı görevi Mayıs 2017’de sona eren Hollande geçen yıl da iki kez PYD-YPG heyetleriyle gayriresmi biçimde görüştü.

Fransa resmi olarak 2015’ten bu yana Suriye’de IŞİD’le mücadelede sırtını SDG’ye dayıyor. SDG kartı Fransa için Suriye sorununun çözümünde siyasi bir koz olarak da gösterilmekte.   

Kayhan Karaca / Paris

©Deutsche Welle Türkçe

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