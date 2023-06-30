  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye ekonomisi
Almanya'ya nitelikli iş gücü göçü
PolitikaFransa

Macron'dan sosyal medyaya ve ailelere sorumluluk çağrısı

2 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sosyal medya platformlarına, ülkede devam eden eylemlere ilişkin "hassas içerikleri" kaldırma çağrısı yaptı. Ülkede ayrıca toplu taşıma seferleri gece durdurulacak.

https://p.dw.com/p/4THjg
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Emmanuel MacronFotoğraf: Yves Herman/AP Photo/picture alliance

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 17 yaşındaki bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan protestolara dair açıklamasında, "hassas içeriklerin internet platformları tarafından silinmesini" talep etti. Snapchat ve TikTok gibi platformlara "sorumlu davranma" çağrısı yapan Macron, bu platformlarda şiddet çağrısı yapan eylemcilerin kimliklerinin de isteneceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı, şiddete başvuran eylemcilere yönelik, "İnsan bazen içinizden bazılarının sokakta adeta bir video oyununu yaşadığı hissine kapılıyor" ifadelerini kullandı. Bu eylemcileri, "Bir gencin ölümünü kabul edilemez biçimde araçsallaştırmakla" suçlayan Macron, ebeveynlere de çocuklarının şiddet eylemlerine katılımını engellemeleri çağrısı yaptı.

Macron, Perşembe gecesi gözaltına alınan 875 kişinin yaklaşık üçte birinin "genç" bazılarının da "oldukça genç" olduğunu ifade ederek, "(Gençleri) evde tutmak ebeveynlerin sorumluluğunda" diye konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca gösteriler için daha fazla polis memurunun görevlendirileceğini ve ek önlemlerin devreye sokulacağını belirtti.

17 yaşındaki Nahel M.'nin polis kurşunu ile öldürülmesinin ardından, Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan protesto eyleminde, göstericiler, "Nahel için adalet" yazılı pankartlar taşıdı - (29.06.2023)
Paris'te yapılan protesto gösterisinde eylemciler, "Nahel için adalet" yazılı pankartlar taşıdıFotoğraf: Aurelien Morissard/Xinhua/IMAGO

Geceleri toplu taşıma duracak

Fransa'da devam eden protestolar nedeniyle akşamları ülke çapında otobüs ve tramvay seferlerinin duracağı belirtildi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in valilere saat 21:00'dan itibaren, bu araçların kullanımını durdurması talimatını verdiğini duyuran Bakanlık, Benzin bidonu, havai fişek ve diğer bazı yanıcı maddelerin satışının da sistematik olarak durdurulacağını aktardı.

Ne olmuştu?

17 yaşındaki Nahel M. adlı gencin trafik kontrolü esnasında dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis tarafından vurularak öldürülmesi ülkede geniş çaplı protestolara neden olmuştu. Teyitli bir videoda polis memurunun silahını hareket eden aracın sürücü koltuğuna çevirdiği ve yakın mesafeden ateş ettiği görülmüştü.

 

AFP / SÖ,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl sansürsüz erişebilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro

Bolsonaro 2030'a dek yasaklı

Hukuk ve Adalet4 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

AB zirvesinin ana gündemi Rusya

AB zirvesinin ana gündemi Rusya

Politika29 Haziran 2023
Sonneberg'de seçimi kazanan Robert Sesselmann (ortada), AfD lideri Tino Chrupalla ve Thüringen teşkilatının lideri Björn Höcke ile birlikte

Almanya'da aşırı sağcı AfD ilk kez kaymakamlık kazandı

Almanya'da aşırı sağcı AfD ilk kez kaymakamlık kazandı

Politika28 Haziran 2023

Prigojin'in tankları ve Putin'in stres testi

Prigojin'in tankları ve Putin'in stres testi

Politika28 Haziran 2023
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Wagner krizi Putin'in iktidarını nasıl etkiler?

Wagner krizi Putin'in iktidarını nasıl etkiler?

Politika27 Haziran 2023
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

Saadet, DEVA ve Gelecek ortak noktada buluşabilecek mi?

Saadet, DEVA ve Gelecek ortak noktada buluşabilecek mi?

Politika27 Haziran 2023

Avrupa’da en çok mahpus Türkiye’de

Avrupa’da en çok mahpus Türkiye’de

Politika27 Haziran 2023
Ana sayfaya dön