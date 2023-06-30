Macron'dan sosyal medyaya ve ailelere sorumluluk çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sosyal medya platformlarına, ülkede devam eden eylemlere ilişkin "hassas içerikleri" kaldırma çağrısı yaptı. Ülkede ayrıca toplu taşıma seferleri gece durdurulacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 17 yaşındaki bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan protestolara dair açıklamasında, "hassas içeriklerin internet platformları tarafından silinmesini" talep etti. Snapchat ve TikTok gibi platformlara "sorumlu davranma" çağrısı yapan Macron, bu platformlarda şiddet çağrısı yapan eylemcilerin kimliklerinin de isteneceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı, şiddete başvuran eylemcilere yönelik, "İnsan bazen içinizden bazılarının sokakta adeta bir video oyununu yaşadığı hissine kapılıyor" ifadelerini kullandı. Bu eylemcileri, "Bir gencin ölümünü kabul edilemez biçimde araçsallaştırmakla" suçlayan Macron, ebeveynlere de çocuklarının şiddet eylemlerine katılımını engellemeleri çağrısı yaptı.

Macron, Perşembe gecesi gözaltına alınan 875 kişinin yaklaşık üçte birinin "genç" bazılarının da "oldukça genç" olduğunu ifade ederek, "(Gençleri) evde tutmak ebeveynlerin sorumluluğunda" diye konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca gösteriler için daha fazla polis memurunun görevlendirileceğini ve ek önlemlerin devreye sokulacağını belirtti.

Paris'te yapılan protesto gösterisinde eylemciler, "Nahel için adalet" yazılı pankartlar taşıdı Fotoğraf: Aurelien Morissard/Xinhua/IMAGO

Geceleri toplu taşıma duracak

Fransa'da devam eden protestolar nedeniyle akşamları ülke çapında otobüs ve tramvay seferlerinin duracağı belirtildi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in valilere saat 21:00'dan itibaren, bu araçların kullanımını durdurması talimatını verdiğini duyuran Bakanlık, Benzin bidonu, havai fişek ve diğer bazı yanıcı maddelerin satışının da sistematik olarak durdurulacağını aktardı.

Ne olmuştu?

17 yaşındaki Nahel M. adlı gencin trafik kontrolü esnasında dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis tarafından vurularak öldürülmesi ülkede geniş çaplı protestolara neden olmuştu. Teyitli bir videoda polis memurunun silahını hareket eden aracın sürücü koltuğuna çevirdiği ve yakın mesafeden ateş ettiği görülmüştü.

AFP / SÖ,ET

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