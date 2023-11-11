Macron'dan İsrail'e çağrı: Sivilleri bombalamayı durdurun

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail'in sivilleri bombalamasının "meşru" olmadığını ifade ederek; İsrail'i bunu durdurmaya çağırdı. Netanyahu'dan ise "İsrail'i değil, Hamas'ı kınayın" yanıtı geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cuma günü BBC'ye verdiği röportajda İsrail'i Gazze'de sivilleri bombalamaya son vermeye çağırdı. İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas saldırılarını açıkça kınadığını ve İsrail'in bu saldırıların ardından kendini savunma hakkının bulunduğunu söyleyen Macron, diğer yandan sivillerin bombalanmasının meşru olmadığını ifade etti. Macron, "Bu bebekler, kadınlar, yaşlı insanlar bombalanıyor ve öldürülüyorlar. Bunun için hiçbir neden yok ve bunun bir meşruiyeti de yok. Bu nedenle İsrail'i (bombalamayı) durdurmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Bu, ilkelerimiz nedeniyle hepimiz için çok önemli çünkü biz demokratik ülkeleriz. Bütün bu hayatların önemli olduğunu kabul etmek, orta ve uzun vadede İsrail'in kendi güvenliği için de elzem" ifadelerini kullandı.

Macron, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal edip etmediğine ilişkin soruya, "Ben bir hakim değilim. Ben İsrail'in partneri ve dostu olmak isteyen bir ülkenin lideriyim" diye konuştu. Macron, İsrail'in Gazze'de geniş çaplı biçimde bombalamasının kendini korumasının en iyi yolu olduğu görüşüne de katılmadığını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı, bunun Ortadoğu'da "kızgınlık ve kötü hislere" yol açtığını savundu.

Macron, Perşembe günü Fransa'nın başkenti Paris'te Gazze için düzenlenen insani yardım konferansına katılan tüm hükümetler ve kuruluşların teröristlerle hiçbir ilgisi bulunmayan tüm sivilleri korumak için "önce insani bir ara vermek ve daha sonra ateşkese yönelmekten başka çözüm olmadığı konusunda" mutabık kaldığını ifade etti. Macron, ABD ve İngiltere liderlerinin de aralarında olduğu diğer siyasilerin de ateşkes çağrısına katılmalarını isteyip istemediği sorusuna da "Umarım katılırlar" yanıtını verdi.

Netanyahu: İsrail'i değil, Hamas'ı kınasınlar

Macron'un ifadelerine yanıt veren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise dünya liderlerinin "İsrail'i değil, Hamas'ı kınaması gerektiğini" savundu. Netantahu, "Hamas'ın Gazze'de bugün işlemekte olduğu suçlar; yarın Paris, New York ya da dünyanın başka herhangi bir yerinde işlenecek" diye konuştu.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hava ve kara saldırılarında 7 Ekim'den bu yana çoğu sivil 11 bin kişiden fazla kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

AFP,Reuters/SÖ,JD

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