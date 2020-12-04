Macron'dan Erdoğan'a "saygı" uyarısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün kendisiyle ilgili sarf ettiği sözlerle ilgili açıklama yaptı.

Macron, Fransız medya kuruluşu Brut'a verdiği mülakatta kendisine konuyla ilgili yöneltilen soruya "Saygı gerekli" yanıtını verdi.

Macron, "Ben saygıya inanıyorum. Siyasi liderler arasında küfür iyi bir yöntem değil" diye konuştu.

Macron, Erdoğan'ın Türk halkının özgürlüklerini kısıtladığı suçlamasını da yöneltti.

"Biz Macaristan ya da Türkiye değiliz"

Macron, ülkede kitlesel protesto gösterilerine yol açan güvenlik yasa tasarısıyla ilgili olarak "polisi korumak için basın özgürlüğünü kısıtlamak istedikleri" yönündeki eleştirileri de reddederek, "Biz Macaristan ya da Türkiye değiliz" dedi. Söz konusu yasa tasarısı polis memurlarının fotoğraf ve görüntülerinin yayımlanmasına kısıtlamalar getiriyor.

Erdoğan'ın açıklamaları

Erdoğan bugün yaptığı bir açıklamada "Macron Fransa'nın başına beladır. Macron ile Fransa aslında çok çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temennim odur ki, bir an önce Macron belasından Fransa kurtulsun. Aksi takdirde sarı yeleklilerden kurtulamayacak. Bu sarı yelekliler daha sonra kırmızı yeleklilere dönüşebilir" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, Fransa parlamentosunun Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanıyan kararına işaret ederek Fransa'nın Minsk Grubu çerçevesinde tarafsız arabulucu kimliğinin kaybolduğunu da savundu. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Fransa'ya yönelik "Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler" sözüne atıfta bulunarak "Aynı tavsiyede ben de bulunuyorum" dedi.

rtr,dpa/BK,JD

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