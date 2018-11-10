 Macron′dan dünyaya çağrı | DÜNYA | DW | 11.11.2018

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DÜNYA

Macron'dan dünyaya çağrı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yılı vesilesiyle Paris'te yapılan törenlerde dünyaya barış için mücadele çağrısı yaptı. Macron, yükselen milliyetçiliğe karşı da uyarıda bulundu.

100 Jahre Ende Erster Weltkrieg Gedenkfeier in Paris (Getty Images/AFP/B. Tessier)

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100'üncü yıl dönümünde altmıştan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanı Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daveti üzerine Paris'e gelenler arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bulunuyor.

60'ı aşkın ülkenin liderleri, Pazar günü savaşta yaşamını yitirenlerin anısına düzenlenecek anma törenine katıldı. Tören, Paris'in en ünlü yapılarından tarihi Arc de Triomphe de l'Étoile (Zafer Takı) anıtının önünde kurulan platformda gerçekleştirildi. Öğleden önce Paris'te, sembolik olarak çanlar çalındı. 1914-1918 yılları arasında süren savaş, 11 Kasım 1918 tarihinde Fransa'da, ateşkes ilan edildiğini duyurmak amacıyla çanların çalınmasıyla sona ermişti. Savaşta yaklaşık dokuz milyon asker ve altı milyonu aşkın sivil yaşamını yitirmişti.

100 Jahre Ende Erster Weltkrieg Gedenkfeier Paris Macron (Reuters/B. Tessier)

Emmanuel Macron

"Vatanseverlik milliyetçiliğin zıttıdır"

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Macron, Paris'te bir araya gelen liderlere barış ve daha iyi bir dünya için mücadele etme çağrısında bulundu. "İzolasyon, şiddet ve başkaları üzerinde tahakküm kurma" çabasının herhangi bir çözüm getirmeyeceğini vurgulayan Macron, "Vatanseverlik milliyetçiliğin tam olarak zıttıdır" dedi.

"Korkularımızı birbirimize karşı kullanmamalıyız" diyen Macron, "Birlikte tehditleri bertaraf edebiliriz: Küresel ısınma hayaleti ve çevrenin yok edilmesi, yoksulluk, açlık, salgınlar, eşitsizlikler ve cehalet" şeklinde konuştu. Birinci Dünya Savaşı'nı "yaraları dünyada yüz yıl sonra da hissedilebilen bir katliam" olarak betimleyen Macron, sözlerini "Yaşasın halkların barışı. Yaşasın Fransa!" diyerek sonlandırdı.

100 Jahre Ende Erster Weltkrieg Macron empfängt Staats- und Regierungschefs (Reuters/R. Krause)

Macron çifti Erdoğan çifti ile

Macron'un konuşması öncesinde törende müzik dinletisi yapılırken, bir ilkokul öğrencisi Alman asker ve yazar Erich Maria Remarque'ın romanından kesitler okudu.

Liderlerin barış mesajı vermek amacıyla, sembolik olarak omuz omuza fotoğraf çektirmeleri de bekleniyor. Öğleden sonra ise Başbakan Merkel ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Paris'te "barış forumu" etkinliğinin açılışını gerçekleştirecek. Macron'un da katılacağı ve üç gün sürecek tartışma etkinliğinde barış, çevreyi koruma ve kalkınma yardımları gibi konular masaya yatırılacak. Hafta sonunda kentteki güvenliği sağlamak amacıyla yaklaşık 10 bin kişi görev yapıyor.

Merkel und Macron Gedenkstätte Compiegne Erster Weltkrieg | Waffenstillstand 1918 (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Cumartesi günü Compiègne'de savaşta yaşamını yitirenleri anarken

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Tarihi ziyaret

Cumartesi günü ise Merkel ile Macron, Compiègne kentindeki ateşkes anıtını ziyaret etti. Böylece tarihte ilk kez bir Alman Başbakan ile Fransız Cumhurbaşkanı alanı birlikte ziyaret etmiş oldu. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Merkel, "Bugün yalnızca bir uyarı değil, aynı zamanda teşvik niteliği taşımaktadır" dedi.

Diğer yandan dünya liderleri Cumartesi günü Paris'teki Orsay Müzesi'nde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemekte bir konuşma yapan Macron, "Bazılarımız o zamanki savaşta karşı taraflardaydık ancak bugün yeniden aynı taraftayız. Bu yapabileceğimiz en büyük saygı gösterisidir" ifadelerini kullandı.

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DW,AFP,dpa,AP/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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