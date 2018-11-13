 Macron′dan Berlin′de ″güçlü Avrupa″ çağrısı | ALMANYA | DW | 18.11.2018

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ALMANYA

Macron'dan Berlin'de "güçlü Avrupa" çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Birinci Dünya Savaşı'nda ölenleri anmak için Federal Meclis'te düzenlenen törene katıldı. Macron, Almanya ve Fransa'nın dünyanın kaosa sürüklenmesine izin vermemesi gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Federal Meclis'e seslendi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Federal Meclis'e seslendi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100'üncü yılında, savaş sırasında ve baskı rejimlerinde hayatını kaybedenleri anmak için Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen törenlere katıldı.

Macron, Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier ile birlikte önce "Barış için gençlik – Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100 yılı, barış için 100 fikir" adlı etkinliğe katıldı. 48 Avrupa, Afrika ve Ortadoğu ülkesinden 500 genci buluşturan ve Avrupa'da barışın, birlikte yaşamın nasıl güçlendirilebileceğinin tartışıldığı etkinlikte iki lider, gençlere mesajlar verdi.

Gençliğin dünyaya açık, barışçıl bir Avrupa için mücadele etmesi gerektiğini söyleyen Macron, "Tarihimizin son derece önemli bir anında bulunuyoruz" diye konuştu. "Sadece geçmişi bilen bir gençlik geleceği inşa edebilir" diyen Fransız lider, gençlere hitaben "Açık, hırslı bir Avrupa inşa edin" çağrısı yaptı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ise "Savaş bir daha asla" sözünün canlı tutulması gerektiğini ve yeni fikirlere ihtiyaç olduğunu kaydetti. Avrupa'nın birliğini sağlamasının bir mucize olduğunu söyleyen Steinmeier "Bu mucizeyi yenilemek ve sürekli kılmak bir ödevdir" diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier (sağda)

Macron ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier

İki lider ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Eyalet Temsilcileri Meclisi (Bundesrat) Başkanı Daniel Günther, Alman Anayasa Mahkemesi Başkanı Andreas Voßkuhle ve Federal Meclis Başkanı Claudia Roth ile birlikte Berlin'de savaş ve baskı rejimi kurbanları için bulunan anıta çelenk koydu.

Federal Meclis'te duygusal konuşma

Törenler kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da Federal Meclis'te de bir oturum düzenlendi. Fransa Cumhurbaşkanı, Alman meclisinde yaptığı konuşmada Alman-Fransız dostluğunun "sarsılmaz" olduğunu söyledi. "Avrupa'nın ve bunun içinde de Alman-Fransız çiftinin önünde dünyanın kaosa sürüklenmesine izin vermeme ödevi bulunuyor" diyen Macron "Bu yüzden Avrupa daha güçlü olmalı, bu yüzden Avrupa daha bağımsız olmalı" diye konuştu. Avrupa'nın kendi savunması ve güvenliği için daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirten Fransız lider "Bu savaş kazanılmadı, bu savaş hiçbir zaman kazanılmış sayılamaz" dedi. Macron'un yaptığı ve yaklaşık 20 dakika süren konuşma uzun süre Alman milletvekilleri tarafından alkışlandı.

Macron bugün Berlin'de Almanya Başbakanı Merkel ile de Başbakanlık binasında bir araya geliyor. Görüşmenin başlıca gündem maddelerini aralık ayında düzenlenecek Avrupa Birliği zirvesi ve Euro para birimini krizler karşısında daha güçlü hale getirmek için yapılacak reformlar oluşturuyor.

DW, dpa, AFP / EC, ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

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